Criança de 2 anos morre após ser esquecida dentro de carro em meio a onda de calor na Espanha

Espanha é atingida por uma intensa onda de calor há vários dias, com picos acima dos 40 ºC em muitas regiões e recordes de temperaturas máximas para o mês de junho

THOMAS COEX / AFP Uma mulher está em um ponto de ônibus apresentando uma leitura incorreta de temperatura de 65 graus por estar sob luz solar direta durante a primeira onda de calor do verão em Madri



Uma criança de dois anos morreu em Valls, na província catalã de Tarragona, nesta terça-feira (1º), após ter sido deixada por várias horas em um carro estacionado sob o sol em meio a uma onda de calor que atinge a Espanha, informou a polícia. “Tudo indica que houve negligência por parte do pai. A criança ficou no carro trancado a manhã toda, até mesmo um adulto teria morrido. Em um carro fechado, em pleno sol, é impossível que sobreviva”, explicou o porta-voz, acrescentando que uma investigação foi iniciada. A temperatura chegou a 32 °C na manhã desta terça-feira em Valls, de acordo com a agência meteorológica nacional Aemet. Os serviços de emergência, acionados no início da tarde, não conseguiram reanimar a criança, explicou um porta-voz do Mossos d’Esquadra, a polícia catalã.

A Espanha é atingida por uma intensa onda de calor há vários dias, com picos acima dos 40 ºC em muitas regiões e recordes de temperaturas máximas para o mês de junho. No sábado (28), duas pessoas morreram no país enquanto trabalhavam nas ruas, uma em Córdoba e outra em Barcelona, provavelmente também vítimas de insolação, circunstância que ainda não foi confirmada. Na Espanha, um país europeu na vanguarda da mudança climática, os últimos três anos foram os mais quentes já registrados, com várias ondas de calor e temperaturas recordes. De acordo com os cientistas, eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, estão se tornando mais intensos devido à mudança climática.

