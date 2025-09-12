Jovem Pan > Notícias > Mundo > Defesa Civil de Gaza relata pelo menos 50 mortos em bombardeios israelenses

Defesa Civil de Gaza relata pelo menos 50 mortos em bombardeios israelenses

Exército de Israel tem intensificado sua ofensiva para controlar a Cidade de Gaza, a cidade mais povoada do território; segundo o órgão, 35 das vítimas desta sexta foram registradas na região

  12/09/2025 18h51
Pelo menos 50 pessoas morreram nesta sexta-feira (12) em operações militares israelenses na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil deste território palestino. No mesmo dia, o Exército de Israel anunciou que estava intensificando sua ofensiva para controlar a Cidade de Gaza, a cidade mais povoada do território. Segundo a Defesa Civil de Gaza, 35 das vítimas desta sexta-feira foram registradas nessa cidade, 14 delas em uma mesma residência.

Após quase dois anos de guerra, sem perspectivas de cessar-fogo entre Israel e Hamas, a Assembleia Geral da ONU adotou nesta sexta-feira uma resolução a favor de um Estado palestino, embora sem a participação do movimento islamista que governa em Gaza.

A guerra no território palestino estourou após o ataque do grupo terrorista Hamas de 7 de outubro de 2023 em Israel, um ataque que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses. A ofensiva de represália israelense em Gaza matou pelo menos 64.756 palestinos, principalmente civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas que a ONU considera confiáveis. As restrições à imprensa na Faixa fazem com que a AFP não possa verificar de forma independente os números comunicados pela Defesa Civil de Gaza ou pelo Exército israelense.

A Alemanha, a França e o Reino Unido pediram nesta sexta-feira em um comunicado conjunto o “cessar imediato das operações militares israelenses na Cidade de Gaza”. Horas antes, o Exército israelense indicou que continua “seus ataques em grande escala contra as infraestruturas terroristas e os edifícios transformados em infraestruturas militares” na cidade. Além disso, informou em um comunicado que “intensificará o ritmo de seus ataques seletivos”.

O fim do conflito e a libertação dos reféns israelenses que continuam presos em Gaza desde 7 de outubro parece distante depois que Israel bombardeou o Catar na terça-feira (9) com o objetivo de atacar uma reunião de líderes do Hamas. O grupo terrorista afirmou nesta sexta-feira, sem fornecer provas, que seu chefe negociador, Khalil Al Hayya, sobreviveu ao ataque.

*Com informações da AFP

