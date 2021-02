Defesa de Trump pede que julgamento político seja rejeitado

Esta será a primeira vez que um ex-presidente dos EUA que não está mais no cargo enfrenta um julgamento político

WKYC Channel/Reprodução de vídeo/13.01.2021 Julgamento de Trump começa na terça-feira, 8



A defesa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou que o julgamento político contra ele seja rejeitado, chamando a ação de “teatro” partidário e constitucional. O pedido foi feito nesta segunda-feira, 8, um dia antes do início do segundo julgamento contra o republicano. Os advogados expuseram seu posicionamento através de um documento de 78 páginas. Na peça, insistiram que é inconstitucional sujeitar um líder que não está no poder ao procedimento. “O Senado precisa rejeitar sumariamente este ato político flagrante. Ceder à fome dos democratas por este teatro político é um perigo para a nossa república”, disseram os advogados de Trump, que disseram que o Senado está sendo solicitado para fazer “algo ridículo”.

Esta será a primeira vez que um ex-presidente dos EUA que não está mais no cargo enfrenta um julgamento político. Especialistas da Constituição garantem que, mesmo sob tais condições, o processo é legítimo. A insistência da defesa de Trump fará com que o julgamento seja iniciado com um debate de quatro horas, que será seguido por uma votação sobre o processo ser ou não constitucional. Além disso, Trump negou que tenha incitado os seguidos à violência durante a invasão do Capitólio, em janeiro. “Das mais de 10 mil palavras que disse, o senhor Trump usou a palavra ‘lutar’ um pouco mais do que um punhado de vezes, e sempre num sentido figurado. Não era e não podia ser interpretado como um incentivo a atos de violência. A única referência à força era que ele estava orgulhoso da criação da Força Espacial pelo seu governo”, dizem os advogados.

*Com informações da EFE