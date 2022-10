Deslizamento de terra deixa pelo menos 22 mortos e 52 desaparecidos na Venezuela

Segundo a vice-presidente da Venezuela, pelo menos cinco rios do centro do país transbordaram e causaram a tragédia

Yuri Cortez/AFP Comunidade de Tejerias foi varrida pela enchente



Um deslizamento de terra deixou, pelo menos, 22 mortos e 52 desaparecidos na Venezuela, neste domingo, 9. O desastre ocorreu depois que cinco pequenos rios transbordaram por conta das fortes chuvas. As informações foram divulgadas pela vice-presidente do país, Delcy Rodriguez. Durante um discurso televisionado, Delcy comunicou que as chuvas que a chuva da noite de sábado varreu grandes troncos de árvores e detritos das montanhas próximas da comunidade de Tejerias, situada a 67 quilômetros da capital Caracas, causando transtornos para empresas e terras agrícolas. Ela acredita que as bombas utilizadas para o abastecimento de água potável na localidade foram levadas pela enchente. Segundo ela, a prioridade o objetivo é localizar pessoas presas sob a lama e pedras. Militares e equipes de resgate vistoriam as margens dos rios em busca de sobreviventes. A vice-presidente lamentou o ocorrido. “Perdemos meninos, meninas. O que aconteceu na cidade de Tejerias é uma tragédia”, disse.

*Com informações da AFP