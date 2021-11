Deslizamento de terra na Colômbia deixa ao menos 12 mortos e 10 feridos

Corpos foram resgatados no município de Mallama, onde ocorreu a tragédia

Colombian Civil Defense/Handout via REUTERS Equipes seguem na busca por sobreviventes e as ações de resgate continuam na região



Um deslizamento de terra causado por fortes chuvas deixou ao menos 12 pessoas mortas na Colômbia. O caso aconteceu nesta terça-feira, 2, na província de Nariño. Segundo porta-voz da Direção Administrativa de Gestão de Riscos de Desastres (DAGRD) do governo local, 12 corpos foram resgatados no município de Mallama, onde ocorreu a tragédia. Ao todo, 10 pessoas feridas foram socorridos, sendo que oito já receberam alta e os dois foram enviados a hospitais na cidade de Pasto. O deslizamento de terra destruiu duas casas e também afetou um estabelecimento comercial. Quatro famílias de três casas que também foram afetadas foram levadas a abrigos providenciados pelo governo. Equipes seguem na busca por sobreviventes e as ações de resgate continuam.

*Com EFE