Menos de um mês após tremor deixar um morto, ilha de Creta registra novo terremoto

Sismo de 6,3 graus na Escala Richter atingiu região leste da ilha, foi sentido em outras partes da Grécia e fez com que igreja desabasse

Instituto Geodinâmico de Atenas/Reprodução Até o momento, não há registro de feridos



Um terremoto de 6,3 pontos na Escala Richter foi sentido na tarde desta terça-feira, 12, na ilha grega de Creta. De acordo com o Instituto Geodinâmico de Atenas, o tremor ocorreu por volta das 12h20 no horário local (6h20 na hora de Brasília) e teve epicentro a 23 quilômetros ao leste da região de Zakros, com profundidade de 8,7 quilômetros. Ele também foi sentido em pelo menos três outras ilhas da Grécia e teve uma réplica menor, de 4,6 graus, poucos minutos depois. Um alerta para um pequeno tsunami foi emitido, mas, até o momento, não há registro de ondas na região.

O tremor durou cerca de 30 segundos e causou deslizamentos de terra e danos significativos a casas nas proximidades do epicentro e o deslizamento de uma igreja na cidade de Sitia. Apesar disso, não há até o momento nenhum registro de pessoas mortas. O tremor é o segundo de grandes proporções registrado no país em duas semanas. No último dia 27, um abalo sísmico de 5,8 graus na Escala Richter também causou deslizamentos e tremores secundários, deixando pelo menos um morto, nove pessoas feridas, centenas de desabrigados e causando evacuações em massa de estabelecimentos e escolas. A morte, registrada no vilarejo de Arcalochóri, foi causada pelo desabamento da cúpula de uma igreja.