Dimensão e impacto da frota de caças F-35 no poderio militar dos Estados Unidos

Fabricado pela Lockheed Martin, o caça furtivo de quinta geração consolida sua posição como a principal aeronave de combate do ocidente com recordes de produção e ampliação de esquadrões.

EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO Dois caças Mirage 2000-5 da Força Aérea de Taiwan sobrevoam uma base aérea em Hsinchu



O F-35 Lightning II é um caça multifunção furtivo de quinta geração projetado para missões de ataque ao solo, reconhecimento e defesa aérea. Desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA em conjunto com países aliados, a aeronave se tornou o pilar central da aviação tática moderna. Para entender quantos caças F-35 a Lockheed Martin já produziu e qual o tamanho da frota americana, os dados mais recentes do início de 2026 revelam que o programa global ultrapassou a marca de 1.300 jatos operacionais. Apenas em 2025, a fabricante entregou um recorde de 191 unidades. No âmbito doméstico, a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) superou a marca de 500 unidades em serviço, enquanto o Corpo de Fuzileiros Navais (USMC) projeta atingir 261 aeronaves da plataforma até o final de 2026.

O projeto central da aviação de caça de quinta geração

O Lockheed Martin F-35 Lightning II representa o maior e mais custoso programa de sistemas de armas da história militar. Trata-se de uma aeronave de combate que combina tecnologia de invisibilidade aos radares (stealth), velocidade supersônica, agilidade extrema e um conjunto avançado de sensores integrados. Diferente dos caças de gerações anteriores, o projeto foi concebido desde o início para compartilhar dados em tempo real com outras plataformas no ar, no mar e em terra, atuando como um centro de comando aéreo de alta capacidade.

A plataforma possui três variantes principais para atender diferentes necessidades das Forças Armadas. O F-35A, operado primariamente pela Força Aérea dos EUA, utiliza decolagem e pouso convencionais. O F-35B, projetado para o Corpo de Fuzileiros Navais, possui capacidade de decolagem curta e pouso vertical (STOVL), ideal para navios de assalto anfíbio. Já o F-35C foi desenvolvido para operações nos porta-aviões da Marinha norte-americana, contando com asas maiores e trem de pouso reforçado para o uso em catapultas e cabos de retenção.

A engenharia operacional do Lightning II na prática

A superioridade tática do jato decorre da sua arquitetura de sistemas e design aerodinâmico. O funcionamento da tecnologia na linha de frente exige um treinamento rigoroso e infraestrutura dedicada. A operação em missões reais segue um padrão metódico e sequencial:

1. Infiltração silenciosa

O formato estrutural da fuselagem e os materiais de revestimento absorventes de radar (RAM) permitem que o jato penetre em espaço aéreo inimigo altamente defendido sem ser rastreado pelos sistemas de alerta precoce. Os armamentos são carregados em compartimentos internos para evitar o reflexo de ondas de radar, mantendo a assinatura da aeronave mínima.

2. Fusão de sensores e processamento de dados

O software de voo atua de forma autônoma para processar dezenas de informações oriundas do radar de varredura eletrônica ativa (AESA), dos sistemas de guerra eletrônica e das câmeras infravermelhas. O computador central funde esses dados e os projeta diretamente no visor inteligente do capacete do piloto, eliminando a necessidade de consultar múltiplos painéis analógicos tradicionais e garantindo consciência situacional em 360 graus.

3. Engajamento e compartilhamento de alvos

Ao identificar ameaças antiaéreas ou forças de superfície, a aeronave pode utilizar seus próprios mísseis guiados ou atuar apenas como um coordenador tático invisível. O sistema de enlace de dados (datalink) seguro permite transferir as coordenadas precisas do alvo para jatos de quarta geração mais antigos, navios destróieres ou baterias de mísseis terrestres, direcionando a força de forma integrada.

O desdobramento das frotas no cenário global

Além de atuar na proteção do espaço aéreo doméstico, as esquadrilhas de F-35 são desdobradas ativamente em pontos de tensão geopolítica do globo para exercer dissuasão militar. As operações da aeronave se dividem em diferentes frentes estratégicas de defesa de interesses dos Estados Unidos e da OTAN.

No teatro de operações da Europa e no Oriente Médio, o jato tem executado missões táticas de alta complexidade. Em 2025, esquadrões de F-35 participaram diretamente da interceptação de drones russos no espaço aéreo polonês e executaram a supressão de baterias antiaéreas no território iraniano durante operações específicas de neutralização. O jato também registrou quase 5.000 horas de voo sem incidentes durante desdobramentos operacionais marítimos.

O acelerado ritmo industrial de Fort Worth atende a uma extensa lista de nações parceiras. Países como Itália, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Bélgica, Austrália e Israel operam e recebem constantes atualizações da plataforma. Atualmente, a capacidade produtiva da Lockheed Martin permite que a aeronave seja montada em um ritmo cinco vezes superior a qualquer outro modelo de caça ocidental existente.

Esclarecimentos sobre os custos e entregas do programa

Quantos caças o governo norte-americano pretende comprar no total?

O plano de registro oficial (Program of Record) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos prevê a aquisição de quase 2.500 caças F-35 ao longo de toda a vida útil operacional do projeto. Esse contingente será majoritariamente destinado à Força Aérea (que planeja operar mais de 1.700 unidades da variante A), enquanto a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais mantêm uma exigência estrutural de 420 aeronaves das variantes de pouso vertical e naval.

O que causou a paralisação nas entregas das aeronaves recentemente?

A linha de distribuição passou por uma suspensão que durou cerca de um ano, entre meados de 2023 e julho de 2024, devido a atrasos do Pentágono na homologação da complexa atualização de hardware e software batizada de Technology Refresh 3 (TR-3). A Lockheed Martin precisou manter mais de 100 jatos recém-fabricados armazenados em solo até que o governo autorizasse o recebimento das unidades, o que gerou o grande represamento e a subsequente quebra de recorde de entregas registrada em 2025.

Qual é o custo unitário estipulado para o jato?

Os valores exatos flutuam conforme os grandes lotes de produção encomendados e o tipo de variante selecionada pelos compradores. Após a fase inicial do projeto e o ganho de escala na linha de montagem, o custo de aquisição da unidade base do modelo F-35A estabilizou-se na margem de 80 milhões a 85 milhões de dólares por aeronave, sem contabilizar as cifras atreladas ao fornecimento do motor Pratt & Whitney e ao oneroso pacote de manutenção a longo prazo.

A cadeia industrial e logística mobilizada para sustentar o F-35 Lightning II desenha o cenário do poderio aéreo contemporâneo. Com a ultrapassagem da marca histórica de um milhão de horas voadas, a transição de antigas frotas de interceptação para redes de combate de quinta geração solidifica a dominância tecnológica dos Estados Unidos, fundamentada em recordes anuais de produção e no fortalecimento das alianças militares internacionais.