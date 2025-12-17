Jovem Pan > Notícias > Política > Caiado é o mais bem avaliado em ranking de governadores; Ratinho é o 6º e Tarcísio, o 9º

Caiado é o mais bem avaliado em ranking de governadores; Ratinho é o 6º e Tarcísio, o 9º

Levantamento da AtlasIntel mostra chefe do Executivo de Goiás com 80% de aprovação isolada; pesquisa avalia desempenho de todos os gestores estaduais em áreas como segurança, educação e obras

  • Por Jovem Pan
  • 17/12/2025 12h30
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lidera com ampla vantagem o “Ranking de Governadores 2025”, divulgado nesta quarta-feira (17) pela AtlasIntel. O estudo, que mede a popularidade e o desempenho administrativo dos chefes de Executivo estaduais, traz também o paranaense Ratinho Júnior (PSD) e o paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) entre os dez primeiros colocados.

Desempenho do trio

Ronaldo Caiado registrou a maior aprovação do país, alcançando a marca de 80%, com apenas 15% de desaprovação. O governador goiano não apenas lidera no índice geral, mas também aparece em primeiro lugar na avaliação de áreas críticas da administração pública. Segundo o levantamento, a gestão de Caiado é a melhor avaliada nacionalmente em Segurança Pública (62% de ótimo/bom), Educação (68%), Agricultura (72%) e Responsabilidade Fiscal (62%).

Ratinho Júnior ocupa a 6ª posição no ranking geral. O governador do Paraná detém 63% de aprovação e 30% de desaprovação. A gestão paranaense destaca-se pela entrega de resultados em desenvolvimento estrutural, figurando na 3ª posição nacional nos quesitos Infraestrutura e Obras Públicas, além de manter índices elevados na área de Agricultura.

Já Tarcísio de Freitas aparece na 9ª colocação. O governador de São Paulo soma 56% de aprovação, enquanto 40% dos entrevistados desaprovam sua gestão — um índice de rejeição superior aos seus pares no topo da lista. Tarcísio obteve seus melhores desempenhos técnicos nas áreas de Ambiente de Negócios (5º melhor do país) e Transporte Público.

Destaques regionais e parte inferior da tabela

O ranking revela um mix partidário e regional no topo da tabela. Logo atrás de Caiado, aparecem Rafael Fonteles (PT-PI) em segundo lugar, com 69% de aprovação, e Helder Barbalho (MDB-PA) em terceiro, com 66%.

Na outra ponta, entre os governadores com pior avaliação, destacam-se Cláudio Castro (PL-RJ), em 19º lugar, e Wilson Lima (União-AM), que amarga a última posição (27º), com apenas 25% de aprovação e 65% de rejeição.

Atributos pessoais

A pesquisa também avaliou a imagem pública dos governadores. Ronaldo Caiado lidera nos atributos de “Firmeza” e “Liderança”. Ratinho Júnior apresenta notas equilibradas, sem alta rejeição em quesitos de competência. Já Tarcísio enfrenta desafios no quesito “Carisma”, embora seja bem avaliado em “Competência”.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel ouviu 200.980 pessoas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, entre 6 de outubro e 5 de dezembro de 2025, utilizando a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro variando de ±1 a ±4 pontos percentuais, dependendo da unidade federativa.

