Trump considera ‘inteligente’ atitude de Putin em relação à Ucrânia: ‘Genial’

Ex-presidente dos Estados Unidos falou sobre o russo ter reconhecido a independência das regiões separatistas de Lugansk e Donetsk: ‘Pacificador’

WKYC Channel/Reprodução de vídeo/13.01.2021 Presidente usou tom ameno em vídeo após aprovação do impeachment



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse considerar “inteligente” a decisão do mandatário russo, Vladimir Putin, de reconhecer a independência das regiões separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia. “Temos um homem que é muito preparado. Eu o conheço muito bem. Muito, muito bem. Putin diz agora: ‘é independente’ uma grande parte da Ucrânia. Eu disse: ‘Quão inteligente é isso?’ E ele vai entrar como pacificador”, disse Trump, afirmando que sua primeira reação após a decisão do russo foi pensar: “isto é genial”. O republicano, que sempre reconheceu ter boa sintonia com o presidente da Rússia, disse ainda que a situação atual nunca teria acontecido com ele na Casa Branca. “Penso que ele vê esta oportunidade. Sabia que ele sempre queria a Ucrânia, costumava falar com ele sobre isso. Eu disse a ele: ‘Você não pode fazer isso, não vai fazer’, mas pude ver que ele queria. Costumávamos falar longamente sobre o assunto”, contou o ex-presidente. Trump também previu que a China seguirá o exemplo da Rússia e tentará avançar sobre Taiwan. e disse que não havia “nenhuma razão” para a crise da Ucrânia chegar a este ponto, responsabilizando o seu sucessor, o democrata Joe Biden.

*Com EFE