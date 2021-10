Donald Trump lançará aplicativo de mídia social chamado ‘Truth Social’

Ex-presidente dos EUA quer ‘lutar contra Big Techs’ como o Twitter e Facebook, que o baniram de suas plataformas

Photo by Sgt. Dana M Clarke Wikimedia Commons Donald Trump procura mídia em que 'todos poderão se expressar'



Após alguns desentendimentos com plataformas como Twitter e Facebook quando era presidente dos Estados Unidos, Donald Trump resolver criar sua própria plataforma de mídia social intitulada ‘Truth Social’ (Verdade social, em tradução livre). O que é irônico, já que o empresário foi banido das outras plataformas por divulgar informações falsas. De acordo com a Reuters, o site será desenvolvido pela Trump Media and Technology Group em parceria com uma empresa SPAC (de aquisição especial). “Vivemos em um mundo onde o Taleban tem uma grande presença no Twitter, mas seu presidente americano favorito foi silenciado. Isso é inaceitável “, disse Trump em um comunicado. “Estou animado para em breve começar a compartilhar minhas ideias sobre TRUTH Social e lutar contra a Big Tech”, acrescentou.

O filho do ex-presidente, Donald Trump Jr., disse em entrevista à Fox News que as Big Techs sempre ‘suprimiram’ as vozes conservadores e no aplicativo Truth Social todos terão espaço para ‘expressarem seus sentimentos’. A rede social deve ser lançada em novembro deste ano, mas com implantação completa apenas no primeiro trimestre de 2022. A plataforma agregará entretenimento, notícias e podcasts. Não foi especificado se a plataforma terá disponibilidade para outros países, como o Brasil.