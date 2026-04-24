Pentágono quer suspender Espanha da Otan por falta de apoio contra o Irã, diz agência

As opções de política estão apresentadas em uma nota que expressa frustração com a relutância ou recusa de alguns aliados em aos Estados Unidos direitos de acesso, base e sobrevoo

JOHN THYS / AFP

Um e-mail interno do Pentágono descreve as opções para os Estados Unidos punirem aliados da Otan que acreditam não ter apoiado as operações norte-americanas na guerra contra o Irã, incluindo a suspensão da Espanha da aliança e a revisão da posição dos EUA sobre a declaração britânica das Ilhas Malvinas, disse uma autoridade norte-americana à Reuters.

As opções de política estão apresentadas em uma nota que expressa frustração com a relutância ou recusa de alguns aliados em aos Estados Unidos direitos de acesso, base e sobrevoo — conhecidos como ABO — para a guerra contra o Irã, afirmou a autoridade, que falou sob condição de anonimato para descrever o email.

O email afirmava que o ABO é “apenas a base absoluta para a Otan”, de acordo com a fonte, que acrescentou que as opções estavam circulando em altos níveis no Pentágono.

Uma opção no email prevê a suspensão de países “difíceis” de cargas importantes ou de prestígio na Otan, disse a autoridade.

Ao ser questionado se é possível suspender um aliado da Otan, uma autoridade da Otan disse que “o Tratado da Fundação da Otan não prevê nenhuma disposição para a suspensão da filiação à Otan”.

‘Eles não estavam lá para nós’

O presidente Donald Trump criticou duramente os aliados da Otan por não enviarem suas marinhas para ajudar na abertura do Estreito de Ormuz, que foi fechado para a navegação global após o início da guerra aérea em 28 de fevereiro.

Ele também declarou que está pensando em retirar a aliança.

“Você não faria isso se fosse eu?”, disse Trump à Reuters em uma entrevista em 1º de abril, em resposta a uma pergunta sobre se a saída dos EUA da Otan era uma possibilidade.

Mas o e-mail não sugere que os Estados Unidos façam isso, disse a autoridade. Ele também não propõe o fechamento de bases na Europa.

No entanto, a fonte se decidiu a dizer se as opções incluíam uma redução muito esperada de algumas forças dos EUA na Europa.

Solicitado a comentar o e-mail, a secretária de imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, respondeu: “Como disse o presidente Trump, apesar de tudo o que os Estados Unidos fizeram por nossos aliados de Otan, eles não estavam lá para nós.”

“O Departamento de Guerra garantirá que o presidente tenha opções confidenciais para garantir que nossos aliados não sejam mais um tigre de papel e, em vez disso, façam sua parte. Não temos mais comentários sobre quaisquer deliberações internacionais nesse sentido”, disse Wilson.

Ilhas Malvinas

Os, memorando também inclui uma opção para considerar uma reavaliação do apoio diplomático dos EUA aos “posses imperiais” europeus de dados longo como as Ilhas Malvinas, próximas à Argentina.

O site do Departamento de Estado afirma que as ilhas são administradas pelo Reino Unido, mas ainda são reivindicadas pela Argentina, cujo presidente libertário Javier Milei é um aliado de Trump.

Reino Unido e Argentina travaram uma breve guerra em 1982 pelas ilhas depois que a Argentina fez uma tentativa fracassada de tomá-las. Cerca de 650 militares argentinos e 255 britânicos morreram antes da rendição da Argentina.

Trump insultou repetidamente o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, chamando-o de covarde por não querer se juntar à guerra dos EUA contra o Irã, dizendo que ele “não era Winston Churchill” e descrevendo os porta-aviões britânicos como “brinquedos”.

Inicialmente, o Reino Unido não atendeu a uma solicitação dos EUA para permitir que suas aeronaves atacassem o Irã a partir de duas bases britânicas, mas depois revelou em permitir missões defensivas destinadas a proteger os residentes da região, incluindo cidadãos britânicos, em meio à retaliação iraniana.