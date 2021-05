Eclipse lunar total: Saiba como assistir ao fenômeno no Brasil

Apesar de ser visível no país apenas no começo da manhã, brasileiros também poderão acompanhar através de transmissões ao vivo

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Além do eclipse, superlua também acontecerá nesta quarta-feira, 26



Dois fenômenos naturais acontecerão na noite desta quarta-feira, 26: um eclipse lunar total e uma Superlua, a maior de 2021. Os eclipses totais ocorre quando o Sol e a Lua estão em lados opostos da Terra, o que impede que a luz da estrela chegue até o satélite do planeta. Além disso, a atmosfera filtra a luz e deixa a Lua com um toque avermelhado, que faz com que o fenômeno seja chamado de “Lua de Sangue”. A fase total durará cerca de 15 minutos, sendo que os melhores locais para visualização estão na Austrália, na Nova Zelândia e em ilhas do Oceano Pacífico. No Brasil, entretanto, será possível ver apenas a fase parcial por volta das 6h45 do horário de Brasília. Mesmo assim, os brasileiros poderão acompanhar o fenômeno através de transmissões ao vivo de laboratórios pelo mundo. O observatório Griffith, de Los Angeles, irá transmitir o eclipse ao vivo a partir das 5h45 (horário de Brasília) até as 10h, quando o fenômeno termina. Outro laboratório que irá transmitir é o de Lowell, no Arizona, que começará a transmissão às 6h30.