Homem morre após ficar preso dentro de estátua de dinossauro na Espanha

Polícia suspeita que a vítima, que tinha sido dada como desaparecida horas antes pela família, entrou no estegossauro de papel machê para recuperar o seu telefone celular e não conseguiu sair

Reprodução Twitter 324cat O corpo de bombeiros foi acionado para cortar a estátua de dinossauro e recuperar o corpo do homem não identificado de 39 anos



A polícia da Catalunha está investigando a morte de um homem de 39 anos que teria ficado preso dentro de uma estátua de dinossauro enquanto tentava recuperar seu telefone celular. Os oficiais foram chamados ao local na tarde de sábado, 22, depois que um homem e seu filho perceberam que havia algo dentro do estegossauro de papel machê. O corpo de bombeiros foi chamado para ajudar a cortar a estátua para que o corpo do homem não identificado pudesse ser removido. O incidente aconteceu em Santa Coloma de Gramenet, uma cidade próxima de Barcelona. “Encontramos o corpo de um homem dentro desta estátua de dinossauro. É uma morte acidental; não houve violência. Esta pessoa entrou na perna da estátua e ficou presa. Parece que ele estava tentando recuperar um telefone celular, que ele deixou cair. Parece que ele entrou na estátua primeiro e não conseguiu sair. Ainda estamos esperando os resultados da autópsia, então não sabemos quanto tempo ele ficou lá, mas parece que foi por alguns dias”, afirmou a porta-voz da polícia, Mossos d’Esquadra. De acordo com a imprensa local, o homem tinha sido dado como desaparecido por sua família poucas horas antes do seu corpo ser encontrado. A emissora de televisão britânica BBC afirma que a estátua de dinossauro foi removida do local onde tinha sido colocada como anúncio de um cinema próximo que está fechado.