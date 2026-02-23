‘El Mencho’: Ao menos 57 pessoas morreram na operação contra o narcotraficante

Nemesio Oseguera era um dos chefes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões)

YURI CORTEZ/AFP O cartel de Oseguera foi formado em 2009



Pelo menos 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e outro funcionário morreram em ataques do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) após a operação que resultou na morte de seu líder, Nemesio Oseguera, informou nesta segunda-feira (23) o secretário de Segurança, Omar García Harfuch.

O secretário indicou que, nesses eventos, ocorridos no estado de Jalisco, no oeste do país, uma mulher também morreu e 30 membros da organização criminosa foram assassinados.

“Infelizmente, 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado perderam a vida”. Além disso, “30 criminosos perderam a vida”, especificou Harfuch.

Quem era El Mencho

Nemesio Oseguera era um dos chefes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões). Ele é um dos líderes do narcotráfico mais importantes a ser abatido após a prisão dos fundadores do Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, e Ismael “Mayo” Zambada, atualmente presos nos Estados Unidos.

O cartel de Oseguera foi formado em 2009 e se tornou uma das quadrilhas do narcotráfico mais violentas do México, segundo informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos classificaram esse cartel como uma organização terrorista e o acusam de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil.

*Com informações da AFP