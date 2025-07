Elefanta mata turistas do Reino Unido e da Nova Zelândia durante safári em parque na África

Guias de safári que estavam com o grupo dispararam tiros contra a animal para tentar impedir que ela atacasse

Freepik As vítimas são Easton Janet Taylor e Alison Jean Taylor



Duas turistas foram mortas por uma elefanta nesta quinta-feira (3), enquanto faziam um safári a pé em um parque nacional da Zâmbia, segundo a polícia local. O Comissário de Polícia da Província Oriental, Robertson Mweemba, disse que as vítimas – Easton Janet Taylor, de 68 anos, do Reino Unido, e Alison Jean Taylor, de 67 anos, da Nova Zelândia – foram atacadas por uma elefanta que estava com um filhote.

Os guias de safári que estavam com o grupo dispararam tiros contra a animal para tentar impedir que ela atacasse as mulheres, segundo a polícia. A elefanta foi atingida e ferida pelos tiros. Mas, ainda assim, os guias não conseguiram impedir o ataque e as duas mulheres morreram no local. O caso aconteceu no Parque Nacional South Luangwa, no leste da Zâmbia, a cerca de 600 quilômetros da capital, Lusaka. As elefantas fêmeas são muito protetoras de seus filhotes e podem reagir agressivamente ao que consideram ameaças.

No ano passado, dois turistas americanos foram mortos em encontros separados com elefantes em diferentes partes da Zâmbia Em ambos os casos, as turistas também eram mulheres idosas e estavam em um veículo de safári quando foram atacadas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório