Favorita à presidência do Peru, Keiko Fujimori promete expulsar imigrantes e aproximar-se dos EUA

Pesquisas de boca de urna mostram que a candidata lidera as intenções de voto e deve ir ao segundo turno

AFP Keiko Fujimori é filha do ex-presidente do Peru Alberto Fujimori



A candidata favorita nas eleições presidenciais do Peru, Keiko Fujimori, prometeu expulsar os imigrantes em situação irregular, atrair investimentos norte-americanos e ampliar a onda de governos de direita na América Latina, durante entrevista exclusiva à AFP às vésperas das eleições deste domingo (12).

Filha do ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko concorre pela quarta vez ao cargo, e se compromete a “recuperar a ordem” nos primeiros 100 dias de um eventual governo, em um país assolado pela criminalidade.

Eleições no Peru

Aos 50 anos, Keiko tem vantagem nas intenções de voto com mais de 16%, segundo pesquisas de boca de urna. Caso a projeção se confirme, a candidata disputará o segundo turno em 7 de junho.

“Meu papel, caso eu seja eleita presidente, é motivar os Estados Unidos a voltarem a participar mais ativamente [na economia peruana]”, declarou Keiko.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca novos aliados para reduzir a influência da China na região, o principal parceiro comercial de vários países, incluindo o Peru.

A nação andina é a segunda maior receptora de investimentos chineses na América Latina, atrás apenas do Brasil, com pelo menos US$ 29 bilhões entre 2005 e 2025, segundo o monitor China Global Investment Tracker.

“A América Latina está girando para uma corrente na qual se prioriza a liberdade, os investimentos e recuperar o controle e a segurança”, disse Keiko sobre a ascensão da direita com nomes como Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Equador) e Rodrigo Paz (Bolívia).

“Faltam Colômbia e Peru”, acrescentou.

Keiko Fujimori concorreu à presidência nas eleições de 2011, 2016 e 2021. Perdeu todos no segundo turno.

‘Pedem um Fujimori, aqui estou!’

Administradora graduada nos Estados Unidos, Keiko Fujimori focou sua campanha em enfrentar com mão dura a escalada de criminalidade, a qual ela associa à imigração ilegal.

A comunidade estrangeira mais numerosa no país é a venezuelana, com 1,6 milhão de imigrantes, dos quais 14% não possuem residência autorizada.

“Expulsaremos os cidadãos sem documentos e esperamos que seja possível fazer um corredor humanitário para que os que foram convocados a sair possam retornar”, disse Keiko.

Também indicou que pedirá ao Congresso aprovação para enviar militares às prisões e instalar tribunais com “juízes sem rosto” para julgar infrações, uma medida do governo de seu pai, o ex-presidente peruano, de 1990 a 2000, Alberto Fujimori.

A figura de Alberto Fujimori, que morreu em 2024, divide a sociedade peruana. Lembrado por vencer a guerrilha Sendero Luminoso, que iniciou uma luta armada para impor um regime maoísta, o ex-presidente foi condenado a 25 anos de prisão por violação de direitos humanos e corrupção.

“O tempo está colocando as coisas em seu lugar e, hoje, quando o Peru sangra-se pelos delinquentes e os extorsionistas, o que pedem é um Fujimori, aqui estou!”, disse Keiko à AFP.

No final de 2023, Alberto Fujimori foi libertado pelo Tribunal Constitucional, apesar de uma decisão conjunta da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

“Meu pai trouxe ordem, crescimento econômico. Eu trabalhei com os setores mais populares. Tenho o sarrafo lá no alto e espero superá-lo”, disse.

Instabilidade política no Peru

O Peru se arrasta por uma profunda crise política com oito presidentes diferentes em uma década, quatro deles destituídos pelo Parlamento. Keiko Fujimori promete ser conciliadora.

“Também cometi erros, ao ter momentos de muita confrontação. E, com isso, aprendi a priorizar o diálogo e a fomentar consensos”, declarou.

*AFP