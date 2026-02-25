Em discurso recorde de 1h40, Trump exalta seu governo ao Congresso dos EUA

O republicano falou sobre economia, diplomacia, imigração e fez homenagens

JIM WATSON / AFP Trump fez o tradicional discurso "Estado da União" na terça-feira (24)



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proferiu na terça-feira (24) a declaração mais longa, desde 1964, no tradicional discurso “Estado da União” feito anualmente no Congresso norte-americano. Em fala de 1 hora e 40 minutos, o republicano exaltou o primeiro ano de sua segunda passagem pela Casa Branca.

De acordo com estimativa do Projeto da Presidência Americana da Universidade da Califórnia, o recorde anterior era do ex-presidente Bill Clinton. Em 2000, o democrata falou aos congressistas norte-americanos por quase 1 hora e 29 minutos.

Durante o seu discurso, Trump fez contrapontos em diversas áreas ao seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden, como na economia, imigração e diplomacia. Sobre preços, o republicano disse ter herdado “a pior inflação da história”. No entanto, a taxa anual registrada no último mês do governo do democrata foi de 2,9%, sendo o recorde de 23,7% registrado em 1920.

Na área da imigração, Trump afirmou que o governo Biden permitiu a entrada de “11.888 assassinos” nos Estados Unidos. Entretanto, tanto o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), quanto especialistas independentes, estimam que o registro foi computado ao longo de várias décadas.

Com relação à atuação no exterior, Trump declarou ter “encerrado oito guerras em 10 meses”. No discurso, o republicano citou o conflito em Gaza, na Ucrânia, os confrontos entre o Congo e Ruanda, Tailândia e Camboja, a disputa diplomática travada por Egito e Etiópia e suposto embate de Kosovo e Suécia.

Homenagens

Em discurso, Trump também fez homenagens. O republicano fez aceno à Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, morto em setembro de 2025. “Em memória de Charlie, devemos todos nos unir para reafirmar que os Estados Unidos são uma nação sob Deus e devemos rejeitar totalmente a violência política de qualquer tipo”, declarou o líder norte-americano.

Trump condecorou com Medalha de Honra um dos pilotos que participou da operação para capturar o ex-líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. O republicano também comunicou que concederá a um nadador de resgate da Guarda Costeira o reconhecimento de Legião do Mérito e ao campeão olímpico Connor Hellebuyck, a Medalha Presidencial da Liberdade.

