Jovem Pan > Notícias > Mundo > Em discurso recorde de 1h40, Trump exalta seu governo ao Congresso dos EUA

Em discurso recorde de 1h40, Trump exalta seu governo ao Congresso dos EUA

O republicano falou sobre economia, diplomacia, imigração e fez homenagens

  • Por Júlia Mano
  • 25/02/2026 02h58
  • BlueSky
JIM WATSON / AFP donald trump (1) Trump fez o tradicional discurso "Estado da União" na terça-feira (24)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proferiu na terça-feira (24) a declaração mais longa, desde 1964, no tradicional discurso “Estado da União” feito anualmente no Congresso norte-americano. Em fala de 1 hora e 40 minutos, o republicano exaltou o primeiro ano de sua segunda passagem pela Casa Branca.

De acordo com estimativa do Projeto da Presidência Americana da Universidade da Califórnia, o recorde anterior era do ex-presidente Bill Clinton. Em 2000, o democrata falou aos congressistas norte-americanos por quase 1 hora e 29 minutos.

Durante o seu discurso, Trump fez contrapontos em diversas áreas ao seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden, como na economia, imigração e diplomacia. Sobre preços, o republicano disse ter herdado “a pior inflação da história”. No entanto, a taxa anual registrada no último mês do governo do democrata foi de 2,9%, sendo o recorde de 23,7% registrado em 1920.

Na área da imigração, Trump afirmou que o governo Biden permitiu a entrada de “11.888 assassinos” nos Estados Unidos. Entretanto, tanto o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), quanto especialistas independentes, estimam que o registro foi computado ao longo de várias décadas.

Com relação à atuação no exterior, Trump declarou ter “encerrado oito guerras em 10 meses”. No discurso, o republicano citou o conflito em Gaza, na Ucrânia, os confrontos entre o Congo e Ruanda, Tailândia e Camboja, a disputa diplomática travada por Egito e Etiópia e suposto embate de Kosovo e Suécia.

Homenagens

Em discurso, Trump também fez homenagens. O republicano fez aceno à Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, morto em setembro de 2025. “Em memória de Charlie, devemos todos nos unir para reafirmar que os Estados Unidos são uma nação sob Deus e devemos rejeitar totalmente a violência política de qualquer tipo”, declarou o líder norte-americano.

Trump condecorou com Medalha de Honra um dos pilotos que participou da operação para capturar o ex-líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. O republicano também comunicou que concederá a um nadador de resgate da Guarda Costeira o reconhecimento de Legião do Mérito e ao campeão olímpico Connor Hellebuyck, a Medalha Presidencial da Liberdade.

Assista à íntegra do discurso de Trump

Leia também

EUA receberam mais de 80 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump
Líderes globais defendem Ucrânia no quarto aniversário de invasão da Rússia
Braço direito de 'El Mencho' também foi morto durante operação no México, diz governo
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >