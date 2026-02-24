Jovem Pan > Notícias > Mundo > Líderes globais defendem Ucrânia no quarto aniversário de invasão da Rússia

Líderes globais defendem Ucrânia no quarto aniversário de invasão da Rússia

Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que discutiu ‘passos concretos’ que podem pavimentar o caminho para a paz

  • 24/02/2026 17h34
HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP zelebsky em Kherson Zelensky havia mencionado que os ucranianos não perderem a própria soberania

Líderes globais se posicionaram contra a Rússia no dia que marca quatro anos do início do conflito contra a Ucrânia, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que discutiu “passos concretos” que podem pavimentar o caminho para a paz com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em comentários em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

“Ainda há muito trabalho a ser feito. Não há espaço para o gás e petróleo russos nos mercados da Europa. Conversamos sobre mudanças na legislação da União Europeia (UE) que tornaria possível parar navios-tanque da Rússia e apreender o petróleo que eles carregam”, detalhou Zelensky.

Paralelamente, em publicação no X, Zelensky havia mencionado que os ucranianos não perderem a própria soberania e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “não alcançou seus objetivos”. “Ele Putin não subjugou os ucranianos; ele não venceu esta guerra. Preservamos a Ucrânia e faremos tudo para garantir a paz e a justiça”, escreveu.

Von der Leyen, por sua vez, destacou que o bloco está ajudando a Ucrânia a resistir contra as agressões de Moscou e a contra-atacar com novo apoio, e mencionou um novo pacote de “prioridade” que deve ser entregue antes da Páscoa que conta com drones e munições.

Dentre outros líderes europeus, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, defendeu que apenas com uma “força unida” será possível encerrar o conflito no Leste Europeu, enquanto o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que continuará mirando a economia russa com sanções. No mesmo sentido, após anunciar um novo pacote de sanções contra Moscou, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que “a Rússia não irá vencer a guerra” e reiterou o apoio britânico aos ucranianos.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, destacou que agora é um “ponto crítico” do conflito, uma vez que a possibilidade de paz é real. Segundo o premiê, o país está trabalhando com a Ucrânia e com parceiros internacionais para acelerar os esforços rumo a uma paz “justa e duradoura, apoiada por sólidas garantias de segurança”.

