Em discurso, Trump diz que pode não estar na presidência no futuro

Presidente se pronunciou pela primeira vez desde que a imprensa americana projetou sua derrota na eleição contra Joe Biden

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Presidente fez discurso no jardim da Casa Branca nesta sexta, 13.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, durante pronunciamento nesta sexta-feira,13, que não sabe se estará na presidência do país daqui a algum tempo. Este foi o primeiro discurso dado pelo republicano desde que veículos de imprensa norte-americanos projetaram uma vitória de Joe Biden na corrida pela Casa Branca. Durante sua fala, Trump também disse que, durante sua administração, o país não entrará em lockdown. “Essa administração não fará um lockdown. Espero que, o que quer que aconteça no futuro, quem sabe qual administração será, eu acho que o tempo dirá, eu posso dizer a vocês que essa administração não fará um lockdown”, afirmou o republicano, dando a entender que começa a encarar a possibilidade de ter que deixar o cargo.

No discurso, Trump também falou sobre a pandemia de Covid-19, dizendo que o governo conseguiu garantir acesso a respiradores e que existem cerca de dois mil leitos disponíveis. O republicano também afirmou que, com a produção e distribuição da vacina, o número de casos irão cair “em uma questão de meses”. Desde sábado, o presidente havia adotado uma postura de não reconhecer a derrota na eleição presidencial. Através de seu perfil no Twitter, o republicano contestou resultados que apontavam sua derrota e disse ter vencido o pleito. Com o fim da apuração, Trump conquistou 232 delegados do colégio eleitoral, contra 306 conquistados por Biden.