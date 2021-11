Em meio à alta no número de casos de Covid-19, países da Europa retomam medidas restritivas

Países como Alemanha e Holanda estão adotando medidas para conter o aumento da taxa de contágio; não vacinados devem sofrer restrições severas

REUTERS/Phil Noble/03.08.2020 Países tentam evitar aumento no número de infectados e óbitos



Em meio ao avanço da vacinação, a pandemia de Covid-19 se agravou na Europa nas últimas semanas. Na última sexta-feira, 12, o Centro Europeu de Controle de Doenças (ECDC) afirmou que 10 países apresentam uma situação “muito preocupante”, enquanto outros 10 estão com situação classificada como “preocupante”. Com o aumento do número de casos, diversos países tiveram que retomar medidas restritivas para conter o avanço da doença. Segundo dados do Worldometer, a Europa registrou 303 mil novos casos da doença nos últimos dois dias, o que corresponde a aproximadamente 57% dos 529 mil testes positivos registrados no mesmo período.

Um desses países é a Holanda, que aparece com status de “muito preocupante”. O país europeu retomou o lockdown parcial no sábado, 13, com o governo estabelecendo que lojas e restaurantes fechem cedo e proibindo a realização de eventos esportivos com presença de público, por exemplo. Com a situação considerada “preocupante”, a Alemanha também está na expectativa de retomar as medidas. Alguns estados devem impor restrições para os não vacinados, como proibição de frequentar bares, restaurantes e outros espaços fechados do país. Com situação semelhante à da Alemanha, a Áustria também vai impor um confinamento para pessoas que não se vacinaram e não contraíram a doença recentemente. “Não adotamos a medida de maneira leve, mas infelizmente é necessária”, disse o chanceler Alexander Schallenberg.