Explosão de carro em Hospital Feminino de Liverpool deixa um morto e um ferido

Polícia antiterrorismo assumiu o caso e três homens suspeitos foram presos horas depois da explosão

PA Images via Reuters Connect Táxi explodiu em Hospital na cidade de Liverpool, na Inglaterra



Neste domingo, 14, um carro explodiu no Hospital Feminino de Liverpool, na Inglaterra, e deixou uma pessoa morta e outra ferida. A polícia antiterrorismo da Grã-Bretanha assumiu o caso, mas disse que não classifica a ação como um incidente terrorista. “Até onde entendemos, o carro envolvido era um táxi, que parou no Hospital pouco antes da explosão. O trabalho ainda está em andamento para estabelecer o que aconteceu e pode levar algum tempo antes estamos em posição de confirmar qualquer coisa”, disse a Polícia de Merseyside em comunicado. A vítima fatal era o motorista do táxi. Após a explosão, os pacientes do Liverpool Women’s Hospital foram transferidos para outros hospitais. Horas depois, a polícia informou que prendeu três homens pelo ocorrido no distrito de Kensington: um de 29 anos, outro de 26 e o terceiro de 21 anos.