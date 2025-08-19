Em meio a dúvidas de Trump sobre suas intenções, Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou

Presidente da Ucrânia rejeita a ideia de se encontrar com líder russo no território inimigo; Casa Branca reconhece possibilidade de o Kremlin não desejar acordo de paz

Sergey Bobylev/EFE/EPA/Sputnik/Kremlin O presidente dos EUA, Donald Trump, recebe o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante encontro para negociações na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, Alasca



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu organizar uma reunião bilateral em Moscou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma ligação telefônica com Donald Trump na segunda-feira (18). Fontes próximas às negociações dizem que Zelensky, que estava em Washington reunido com Trump e líderes europeus, recusou a proposta. O republicano, por sua vez, afirmou à Fox News acreditar que Putin “está cansado da guerra”, mas reconheceu a possibilidade de o líder russo não querer firmar um acordo. Ele afirma que o russo ficará em situação “muito difícil” se recusar.

O presidente americano disse que pretende promover uma reunião entre Putin e Zelensky nas próximas duas semanas, ainda sem local definido. Ele também acenou com novas formas de garantias de segurança para Kiev, em parceria com países europeus, mas evitou detalhar. O impasse sobre território continua sendo o principal obstáculo. Moscou ocupa atualmente quase 20% da Ucrânia e sinalizou que não pretende abrir mão de áreas estratégicas, como a Crimeia e parte de Donetsk. Zelensky insiste que qualquer discussão sobre fronteiras só poderá ocorrer diretamente em encontro com Putin.

O chanceler russo, Sergey Lavrov, reforçou que qualquer acordo de paz deverá levar em conta os “interesses de segurança” de Moscou e os direitos da população russa e russófona que vive na Ucrânia. Ele também mencionou a possibilidade de um encontro entre os dois presidentes, mas ressaltou que isso exigiria preparação cuidadosa.

Enquanto diplomatas testam opções de países-sede para um possível encontro — Suíça e Hungria estão entre os cogitados —, a guerra prossegue em campo. Na madrugada desta terça (19), mísseis russos atingiram uma refinaria em Kramatorsk, em Donetsk, ainda sob controle ucraniano, em mais um capítulo do conflito que se prolonga desde 2022.

