Reino Unido: Policia prende quarto suspeito de atacar ambulâncias judaicas

Homem de 19 anos foi detido em um tribunal de Londres, onde três homens já acusados no caso estavam comparecendo

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Polícia Metropolitana disse que o quarto suspeito era um homem de 19 anos que havia sido preso por policiais no tribunal



A polícia britânica prendeu uma quarta pessoa em conexão com um ataque incendiário a ambulâncias da comunidade judaica, com a detenção ocorrendo em um tribunal de Londres, onde três homens já acusados no caso estavam comparecendo, disseram os promotores neste sábado.

Os acusados são:

Hamza Iqbal, 20 anos;

Rehan Khan, 19 anos;

Um jovem de 17 anos que não pode ser identificado por razões legais.

A Polícia Metropolitana disse que o quarto suspeito era um homem de 19 anos que havia sido preso por policiais no tribunal enquanto participava da audiência, depois que os policiais o reconheceram como ligado ao ataque. Ele foi preso sob suspeita de incêndio criminoso com intenção de colocar a vida em risco e foi levado sob custódia.

As ambulâncias pertenciam ao serviço voluntário de emergência judaico Hatzola em 23 de março, quando estavam estacionadas perto de uma sinagoga na área de Golders Green, no norte de Londres. Na época, o primeiro-ministro Keir Starmer descreveu o incidente como um “ataque incendiário antissemita profundamente chocante”.

O site SITE Intelligence afirmou que um coletivo militante multinacional alinhado ao Irã, chamado Movimento Islâmico do Povo da Mão Direita, reivindicou a responsabilidade pelo incidente. Oficiais de combate ao terrorismo estão liderando a investigação no Reino Unido, mas até o momento o incidente não está sendo tratado como terrorismo.

*Reuters