Irã executa dois homens condenados por ligações com um grupo de oposição

Quatro membros da PMOI foram executados no início da semana, segundo a organização

Dois homens executados neste sábado foram presos em janeiro de 2024



O Irã executou neste sábado (04) dois homens que, segundo o país, foram condenados por ligações com um grupo de oposição, a Organização Mojahedin do Povo do Irã, e por realizarem ataques armados, informou a mídia nacional. As execuções foram as mais recentes nos últimos dias de indivíduos com ligações com a PMOI.

A PMOI confirmou as execuções deste sábado, dizendo em um comunicado que o Irã estava “tentando esconder sua fraqueza executando prisioneiros políticos, especialmente membros e apoiadores da PMOI”. Quatro membros da PMOI foram executados no início da semana, segundo a organização.

O grupo disse que os dois homens executados neste sábado foram presos em janeiro de 2024 e tiveram suas sentenças de morte confirmadas em dezembro de 2025.

*Reuters