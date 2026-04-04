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Irã executa dois homens condenados por ligações com um grupo de oposição

Quatro membros da PMOI foram executados no início da semana, segundo a organização

  • Por Jovem Pan
  • 04/04/2026 22h24
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Um palestino segurando sua bandeira nacional gesticula em direção a um soldado israelense do lado de fora do campo de refugiados palestinos de Nur Shams, no norte da Cisjordânia ocupada por Israel, em 15 de dezembro de 2025, exigindo permissão para retornar à sua casa depois que o exército israelense o expulsou, juntamente com outros, no início de 2025, dando início a uma operação abrangente e ainda em andamento, que, segundo o governo israelense, visa erradicar grupos armados palestinos dos campos de refugiados no norte da Cisjordânia. O exército israelense demolirá 25 prédios residenciais, que abrigam até 100 casas familiares, no campo de refugiados de Nur Shams, no norte da Cisjordânia, ainda esta semana, informaram autoridades locais à AFP em 15 de dezembro de 2025. A operação militar nos campos de refugiados de Nur Shams, Tulkarem e Jenin deslocou todos os moradores e mais de 30.000 ainda não retornaram para casa. Dois homens executados neste sábado foram presos em janeiro de 2024

O Irã executou neste sábado (04) dois homens que, segundo o país, foram condenados por ligações com um grupo de oposição, a Organização Mojahedin do Povo do Irã, e por realizarem ataques armados, informou a mídia nacional. As execuções foram as mais recentes nos últimos dias de indivíduos com ligações com a PMOI.

A PMOI confirmou as execuções deste sábado, dizendo em um comunicado que o Irã estava “tentando esconder sua fraqueza executando prisioneiros políticos, especialmente membros e apoiadores da PMOI”. Quatro membros da PMOI foram executados no início da semana, segundo a organização.

O grupo disse que os dois homens executados neste sábado foram presos em janeiro de 2024 e tiveram suas sentenças de morte confirmadas em dezembro de 2025.

*Reuters

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