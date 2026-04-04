Irã autoriza navios de ajuda humanitária a cruzarem o Estreito de Ormuz
Autorização vem no mesmo dia em que Trump deu o prazo de 48 horas para chegar a um acordo ou permitir a abertura do Estreito de Ormuz
O governo do Irã autorizou a passagem de embarcações que transportam bens essenciais e de ajuda humanitária pelo Estreito de Ormuz com destino aos portos iranianos ou que estejam em trânsito no Mar de Omã, informou o ministro da Agricultura do país, Homan Fathi, em carta obtida pela agência de notícias Tasnim.
“Solicita-se que, de acordo com os protocolos emitidos e as coordenações necessárias, sejam fornecidas as instruções adequadas para a travessia dessas embarcações. Além disso, pede-se o envio da lista dos navios relevantes que estejam preparados para atravessar o Estreito de Ormuz, a fim de coordenar as operações”, afirma Fathi no documento.
A autorização vem no mesmo dia em que Trump deu o prazo de 48 horas para chegar a um acordo ou permitir a abertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo. Segundo ele, o tempo “está se esgotando” e, caso não haja avanço, os iranianos enfrentarão consequências severas. “Lembrem-se de quando dei ao Irã dez dias para fazer um acordo ou abrir o Estreito de Ormuz. O tempo está se esgotando — 48 horas antes que o inferno caia sobre eles”, escreveu Trump.
O Irã respondeu. O comando militar do Irã rejeitou a ameaça do presidente americano de destruir a infraestrutura vital do país se não aceitar um acordo para reabrir o estratégico Estreito de Ormuz em 48 horas. Em um comunicado do Quartel-general Central Khatam al-Anbiya, o general Ali Abdollahi Aliabadi qualificou o ultimato de Trump como uma “ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida”.
O que é o Estreito de Ormuz?
O Estreito de Ormuz é considerado estratégico para o mercado global de energia, concentrando cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo. Qualquer bloqueio ou tensão na região tende a impactar diretamente os preços internacionais da commodity.
Aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo bruto transitam por suas águas diariamente, volume que equivale a cerca de 20% do consumo global da commodity. Entender a geografia e o xadrez político dessa rota é essencial para explicar por que um possível fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã pode causar um colapso na economia global.
O grau de dependência do mercado internacional em relação ao Estreito de Ormuz é quantificado pelo volume de ativos que obrigatoriamente cruzam o canal. Além dos 20 milhões de barris diários de petróleo oriundos de nações como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, a via é o caminho de escoamento para 20% do Gás Natural Liquefeito (GNL) negociado no planeta, proveniente em sua esmagadora maioria das matrizes produtoras do Catar.
ONU discute Ormuz na próxima semana
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve votar na próxima semana uma resolução do Barein para proteger a navegação comercial dentro e ao redor do Estreito de Ormuz, disseram diplomatas nesta sexta-feira (3). Nenhuma data foi anunciada.
A China, que tem poder de veto, deixou clara sua oposição a qualquer autorização do uso da força. O Barein, que atualmente preside o Conselho de Segurança, finalizou um esboço de uma resolução na quinta-feira que autorizaria “todos os meios defensivos necessários” para proteger a navegação comercial.
*Com agências internacionais e Estadão Conteúdo
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