Irã autoriza navios de ajuda humanitária a cruzarem o Estreito de Ormuz

Autorização vem no mesmo dia em que Trump deu o prazo de 48 horas para chegar a um acordo ou permitir a abertura do Estreito de Ormuz

AFP PHOTO / HO / SEPAHNEWS Esta foto divulgada pelo site oficial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), Sepanews, em 17 de fevereiro de 2026, mostra uma explosão durante um exercício militar realizado por membros da IRGC e da Marinha no Estreito de Ormuz.



O governo do Irã autorizou a passagem de embarcações que transportam bens essenciais e de ajuda humanitária pelo Estreito de Ormuz com destino aos portos iranianos ou que estejam em trânsito no Mar de Omã, informou o ministro da Agricultura do país, Homan Fathi, em carta obtida pela agência de notícias Tasnim.

“Solicita-se que, de acordo com os protocolos emitidos e as coordenações necessárias, sejam fornecidas as instruções adequadas para a travessia dessas embarcações. Além disso, pede-se o envio da lista dos navios relevantes que estejam preparados para atravessar o Estreito de Ormuz, a fim de coordenar as operações”, afirma Fathi no documento.

A autorização vem no mesmo dia em que Trump deu o prazo de 48 horas para chegar a um acordo ou permitir a abertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo. Segundo ele, o tempo “está se esgotando” e, caso não haja avanço, os iranianos enfrentarão consequências severas. “Lembrem-se de quando dei ao Irã dez dias para fazer um acordo ou abrir o Estreito de Ormuz. O tempo está se esgotando — 48 horas antes que o inferno caia sobre eles”, escreveu Trump.

O Irã respondeu. O comando militar do Irã rejeitou a ameaça do presidente americano de destruir a infraestrutura vital do país se não aceitar um acordo para reabrir o estratégico Estreito de Ormuz em 48 horas. Em um comunicado do Quartel-general Central Khatam al-Anbiya, o general Ali Abdollahi Aliabadi qualificou o ultimato de Trump como uma “ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida”.

O que é o Estreito de Ormuz?

O Estreito de Ormuz é considerado estratégico para o mercado global de energia, concentrando cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo. Qualquer bloqueio ou tensão na região tende a impactar diretamente os preços internacionais da commodity.

Aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo bruto transitam por suas águas diariamente, volume que equivale a cerca de 20% do consumo global da commodity. Entender a geografia e o xadrez político dessa rota é essencial para explicar por que um possível fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã pode causar um colapso na economia global.

O grau de dependência do mercado internacional em relação ao Estreito de Ormuz é quantificado pelo volume de ativos que obrigatoriamente cruzam o canal. Além dos 20 milhões de barris diários de petróleo oriundos de nações como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, a via é o caminho de escoamento para 20% do Gás Natural Liquefeito (GNL) negociado no planeta, proveniente em sua esmagadora maioria das matrizes produtoras do Catar.

ONU discute Ormuz na próxima semana

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve votar na próxima semana uma resolução do Barein para proteger a navegação comercial dentro e ao redor do Estreito de Ormuz, disseram diplomatas nesta sexta-feira (3). Nenhuma data foi anunciada.

A China, que tem poder de veto, deixou clara sua oposição a qualquer autorização do uso da força. O Barein, que atualmente preside o Conselho de Segurança, finalizou um esboço de uma resolução na quinta-feira que autorizaria “todos os meios defensivos necessários” para proteger a navegação comercial.

*Com agências internacionais e Estadão Conteúdo