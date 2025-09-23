Em reunião com Milei, Trump diz que Argentina não precisa de ‘resgate’ financeiro’

País sul-americano enfrenta turbulências financeiras em meio a uma situação política delicada para o presidente no Congresso, após reveses eleitorais e políticos

Brendan SMIALOWSKI / AFP 'Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate financeiro'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (23) que não acredita que a Argentina precise de “um resgate” financeiro, durante reunião com seu homólogo argentino, Javier Milei, que “está fazendo um trabalho fantástico”.

“Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate financeiro. Ele está fazendo um trabalho fantástico”, declarou Trump a repórteres durante reunião com Milei, à margem da Assembleia Geral da ONU.

A Argentina enfrenta turbulências financeiras em meio a uma situação política delicada para Milei no Congresso, após reveses eleitorais e políticos. Os Estados Unidos podem anunciar em breve algum tipo de ajuda, após o Departamento do Tesouro indicar na segunda-feira que está disposto a “fazer o que for necessário”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Argentina é um aliado “sistematicamente importante”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. A ajuda poderia vir na forma de uma linha de swap cambial, compras diretas de moeda estrangeira e aquisições de dívida governamental, disse ele. “Argentina: Javier Milei é um grande amigo, lutador e vencedor, e ele tem meu apoio total e completo para sua reeleição como presidente”, acrescentou Trump em sua rede, Truth Social.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório