Erupção vulcânica em Tonga gera tsunami em regiões dos EUA e Canadá

Ondas superaram um metro de altura e, com isso, houve pequenas inundações em parte da Califórnia

Reprodução/Twitter/robknight Tsunami causou inundações em Santa Cruz, na Califórnia



Um tsunami resultante da erupção de um vulcão submarino em Tonga atingiu neste sábado, 15, a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá com ondas que superaram um metro de altura e provocaram leves inundações em parte do Estado americano da Califórnia. “Está ocorrendo um tsunami ao longo da costa de Alaska (EUA), Colúmbia Britânica (Canadá) e da costa oeste dos Estados Unidos”, informou o Serviço de Avisos de Tsunami americano nesta tarde. As ondas registradas até agora variam entre sete centímetros em Alameda, na Califórnia, e 1,24 metro em Port San Luis, cerca de 300 quilômetros ao norte de Los Angeles, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

O impacto ocorreu apesar de a costa californiana estar localizada a quase 8.700 quilômetros de Tonga, no Pacífico Sul, onde ocorreu a erupção vulcânica. O tsunami provocou “pequenas inundações” no porto de Santa Cruz, na Califórnia, onde as praias foram fechadas e as pessoas foram evacuadas de áreas comerciais perto da costa, mas ninguém foi obrigado a abandonar suas casas, disse a gerente de comunicação da cidade, Elizabeth Smith, à CNN. Em Berkeley, também na Califórnia, cerca de 110 pessoas foram evacuadas de barcos e docas na zona costeira, de acordo com a imprensa local, e a maioria das praias na parte sul do estado foram fechadas devido ao aviso. “Fique longe da costa para observar o tsunami”, advertiu o site do Serviço de Avisos de Tsunami. O aviso de tsunami para o Havaí foi retirado horas após a emissão, depois de descobrir que não tinham ocorrido ondas de tsunami dessa magnitude nas ilhas do Pacífico dos EUA. No entanto, o aviso continua em vigor para os estados da Califórnia, Oregon, Washington e Alasca, assim como para a Colúmbia Britânica, no Canadá.

*Com informações da EFE.