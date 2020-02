Espanha confirma segundo caso de coronavírus

Paciente é um dos quatro membros de uma família britânica residente em Palma, na ilha de Mallorca

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY De acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa, o coronavírus já matou 813 pessoas



O Centro Nacional de Microbiologia da Espanha confirmou na manhã deste domingo (9) um segundo caso de coronavírus no país, de acordo com a mídia nacional.

O paciente é um dos quatro membros de uma família britânica residente em Palma, na ilha de Mallorca. Ele está isolado em um hospital da cidade. A Espanha é um dos oito países europeus a registrar casos de coronavírus.

Apesar das ocorrências na Europa, o surto está concentrado na China. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa, o coronavírus já matou 811 pessoas no país e em seus territórios. Há 28.942 casos suspeitos. Ontem, a doença ultrapassou o número de vítimas causadas pela epidemia de SARS, em 2003.

Também houve uma vítima nas Filipinas e outra em Hong Kong, elevando o número total para 813.

Brasil

O Brasil, segundo comunicado do Ministério da Saúde divulgado neste sábado (8), segue com oito casos suspeitos do novo coronavírus.

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira com os 31 brasileiros que estavam em Wuhan, epicentro da doença na China, pousaram hoje na Base de Anápolis, em Goiás, onde os repatriados irão cumprir 18 dias de quarentena. O primeiro avião pousou às 6h05 e o segundo 7 minutos depois, às 6h12. Nenhuma das pessoas apresentou sintomas do coronavírus.

* Com informações do Estadão Conteúdo