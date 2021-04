Espanha doará 7,5 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 à América Latina em 2021

Anúncio foi feito pelo presidente espanhol Pedro Sánchez e expectativa é de que país europeu entregue as doses após 50% da população ser vacinada

EFE/Dedi Sinuhaji/Archivo Vacinas deverão ser doadas após país europeu atingir 50% de imunizados



O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta quarta-feira, 21, na XXVII Cúpula Ibero-Americana, realizada em Andorra, que o país europeu vai doar a países da América Latina pelo menos 7,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ainda neste ano, o que representa de 5% a 10% do número total de frascos previstos para recebimento da União Europeia em 2021. Sánchez destacou que a entrega das vacinas à América Latina por meio do mecanismo de solidariedade internacional Covax ocorrerá assim que 50% dos 47 milhões de espanhóis tiverem sido vacinados. Nesta terça, a Espanha anunciou que tem mais pessoas vacinadas com as duas doses da vacina do que contagiadas pela Covid-19, com 3.611.606 pessoas que tomaram as duas doses (7,6% da população) e 9.886.203 pessoas tomaram pelo menos uma (20,8% da população).

*Com informações da Agência EFE