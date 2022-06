Estados Unidos e Coreia do Sul lançam oito mísseis em resposta a teste norte-coreano

Autoridades de Seul afirmam que ação conjunta mostra capacidade de ‘lançar ataques de precisão imediata sobre as fontes das provocações’

EFE/EPA/KCNA A ação aconteceu em resposta aos oito disparos feitos pela Coreia do Norte, em uma aparente demonstração de força



Os Estados Unidos e Coreia do Sul lançaram oito mísseis balísticos no Mar do Japão nesta segunda-feira, 6, (noite de domingo, 5, no Brasil). Segundo chefes do Estado-Maior Conjunto sul-coreano (JCS), citados pela agência de notícias “Yonhap”, os lançamentos aconteceram com intervalo de 10 minutos, logo nas primeiras horas da manhã. “O lançamento combinado de mísseis terra-terra da Coreia do Sul e dos EUA mostrou a capacidade e a postura para lançar ataques de precisão imediata sobre as fontes das provocações e suas forças de comando e apoio”, disse comunicado. O Exército sul-coreano também afirmou que “condena vigorosamente a série de provocações de mísseis balísticos [da Coreia] do Norte e a exorta seriamente a suspender imediatamente atos que levantem tensões militares na península e aumentem as preocupações com a segurança”. A ação aconteceu em resposta aos oito disparos feitos pela Coreia do Norte, em uma aparente demonstração de força após a realização de exercícios navais americanos e sul-coreanos perto da península onde ficam as duas Coreias. Ao todo, o regime de Kim Jong-un realizou um recorde de 18 lançamentos de mísseis neste ano. Em teste anterior, em 25 de maio, Pyongyang disparou dois projéteis de curto alcance e um aparente míssil balístico intercontinental (ICBM). Na ocasião, a Coreia do Sul e os Estados Unidos também responderam com um lançamento combinado.

*Com informações da EFE