Estados Unidos podem voltar a recomendar uso de máscara para vacinados contra a Covid-19

O infectologista Anthony Fauci disse que o percentual de vacinação no país é um ‘problema’

57% da população dos EUA foi vacinada



O infectologista Anthony Fauci, uma das principais autoridades dos Estados Unidos na luta contra a Covid-19, admitiu neste domingo, 25, que o país pode voltar a recomendar que vacinados contra a doença utilizem máscara, diante do aumento no número de casos de infecção. “Isso está sendo ativamente considerado”, disse o especialista em entrevista à CNN norte-americana. Em meados de maio, com o avanço da vacinação nos EUA, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mudou as orientações e recomendou que quem estivesse totalmente imunizado já poderia ficar sem máscara na maior parte do tempo, inclusive em ambientes fechados. No fim de junho, diante da propagação da variante Delta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sugeriu que mesmo os vacinados deveriam seguir utilizando o item de proteção. Os EUA, no entanto, não alteraram a política no país. Segundo o CDC, a cepa já representa pelo menos 83% dos casos de Covid-19 no território americano. Apenas 57% da população com mais de 12 anos de idade já foi vacinada com as duas dose da vacina. Fauci afirmou que o percentual é um “problema” e pediu que a população procure os pontos de vacinação. “Estamos avançando na direção errada”, afirmou.

*Com informações da EFE