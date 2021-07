Incêndio em armazém deixa ao menos 14 mortos e 26 feridos na China

Episódio aconteceu nesta sábado, 24, em Changchun, capital da província de Jilin; segundo informações locais, ao menos 12 pessoas foram resgatadas em estado grave

Reprodução / Google Maps

Ao menos 14 pessoas morreram após um incêndio em um armazém na China. O caso aconteceu nesta sábado, 24, em Changchun, capital da província de Jilin, localizada no nordeste do país. Segundo a agência chinesa Xinhua, 26 pessoas também ficaram feridas após o episódio, sendo que 12 delas foram resgatadas em estado grave. Até o momento a causa do fogo não foi revelada, mas funcionários do local informaram que o fogo atingiu um depósito logístico. As equipes continuam com as ações de resgate e, segundo a agência estatal, as autoridades estão investigando o episódio. Além desse caso, a China registrou outros episódios trágicos nas últimas semanas, também com registros de vítimas. No dia 12, o desabamento de um hotel em Suzhou deixou ao menos oito mortos, com projeção de que 24 estivessem no local. Já no dia 21, quarta-feira, passageiros tiveram que ser resgatados após uma inundação atingir o metrô de cidade de Zhengzhou. Os temporais mataram ao menos 25 pessoas em Honã.