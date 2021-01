Estados Unidos registram mais de 4 mil novas mortes por Covid-19

No mesmo período, foram contabilizados 194.111 casos da doença, elevando o total de infectados desde o início da pandemia para 24.806.034

EFE / EPA / CJ GUNTHER Nova York é o estado com mais vítimas fatais da doença: 41.969



Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registraram 4.151 novas mortes causadas pela Covid-19, aumentando o total de vítimas fatais causadas pela doença para 413.818, sendo o país com mais mortos. No mesmo período, foram contabilizados 194.111 casos da doença, elevando o total de infectados desde o início da pandemia para 24.806.034. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço da pandemia pelo mundo. Em relação aos estados, Nova York segue no topo da lista de unidades com mais mortes, acumulando 41.969 óbitos. Na sequência, vêm a Califórnia (36.172), Texas (34.381), Flórida (25.011) e Nova Jersey (20.875). Já em número de casos, a Califórnia lidera a lista, com 3.118.232 casos, sendo seguida pelo Texas (2.223.477), Flórida (1.627.603), Nova York (1.309.403) e Illinois (1.093.375).

*Com informações da EFE