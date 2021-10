Estátua de Cristóvão Colombo é vandalizada na Inglaterra

Objeto em bronze foi banhado de tinta vermelha na noite em que os Estados Unidos comemoravam o “Dia de Colombo”, feriado nacional em homenagem ao explorador

REUTERS/Hannah McKay Estátua foi vandalizada na madrugada desta terça-feira



Uma estátua em bronze do explorador Cristóvão Colombo exposta na Belgrave Square, em Londres, amanheceu coberta de tinta vermelha nesta terça-feira, 12, na capital da Inglaterra. No lugar dos dizeres que marcavam a data de nascimento e morte do italiano, uma cruz vermelha também foi pintada. Não há até o momento qualquer informação sobre o motivo do vandalismo ou os autores da ação, mas o ato foi realizado um dia após o Dia de Colombo, feriado nacional nos Estados Unidos, que marca a data da chegada do explorador às Américas no ano de 1492. Nos últimos anos, porém, alguns governos estaduais do país norte-americano têm usado a data para comemorar o dia dos nativos-americanos e lembrar dos assassinatos cometidos pelos exploradores contra a população indígena local.