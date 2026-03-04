EUA afundam navio de guerra do Irã no Sri Lanka e deixam mais de 80 mortos

Esse é um episódio inédito desde a Segunda Guerra Mundial; esse é o quinto dia de uma guerra no Oriente Médio

COR01 BUSAN (COREA DEL SUR) 25/04/2017.- El submarino estadounidense USS Michigan llega al puerto de Busan (Corea del Sur) hoy, 25 de abril de 2017. EFE/Us Navy/Mc 2nd Class Jermaine Ra SÓLO USO EDITORIAL/PROHIBIDA SU VENTA Submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano ao largo da costa do Sri Lanka



Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano ao largo da costa do Sri Lanka, no oceano Índico, informou o Pentágono nesta quarta-feira (4), no quinto dia de uma guerra no Oriente Médio que continua se expandindo. Esse é um episódio inédito desde a Segunda Guerra Mundial.

As autoridades do Sri Lanka informaram ter recuperado os corpos de 87 marinheiros iranianos.

Após incendiar a região com ataques contra Israel e posições americanas no Golfo, o Irã atacou, nesta quarta-feira (5), grupos opositores no Curdistão iraquiano e lançou um míssil interceptado pela Otan quando ameaçava a Turquia.

Pelo quinto dia, os bombardeios continuaram contra Teerã e outras partes do Irã. Na capital, com 10 milhões de habitantes, parte da população permanece confinada ou fugiu.

A agência oficial iraniana Irna afirma que 1.045 pessoas, entre civis e militares, morreram desde o início da ofensiva no sábado, 28 de fevereiro.

As autoridades iranianas afirmam estar preparadas para continuar a guerra, com possíveis impactos no comércio mundial, especialmente por causa dos ataques a infraestruturas energéticas do Golfo e do fechamento de fato do estreito de Ormuz.

Conflito escala para outras regiões

O Iraque também foi envolvido na crise: o Irã atacou na vizinha região do Curdistão iraquiano grupos de oposição curdos armados e hostis à república islâmica. Um combatente morreu, segundo um porta-voz do Partido da Liberdade do Curdistão (PAK).

As defesas da Otan também foram ativadas para interceptar um míssil disparado do Irã que ameaçava a Turquia. Um alto funcionário turco afirmou, no entanto, que o alvo provavelmente era uma base militar no Chipre, já atingida por um ataque iraniano no início da semana.

Além disso, o Exército iraniano ameaçou atacar embaixadas israelenses em todo o mundo caso Israel atinja a missão em Teerã no Líbano.

O Exército dos EUA afirma ter atingido mais de dois mil alvos em uma campanha de escala maior do que a invasão de 2003 ao Iraque de Saddam Hussein.

*Com informações da AFP