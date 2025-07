EUA alertam para mais tempestades no Texas e Novo México após inundações recentes

Escritório do NWS em Albuquerque, a maior cidade do Novo México, prevê que a alta umidade pode elevar a ‘intensidade das chuvas neste fim de semana e na próxima semana’

RONALDO SCHEMIDT / AFP Membros de uma equipe de resgate procuram pessoas desaparecidas no Rio Guadalupe, em Kerrville, Texas, em 6 de julho de 2025, após graves inundações repentinas ocorridas durante o feriado de 4 de julho. Equipes de resgate no Texas correram contra o tempo no domingo para encontrar dezenas de pessoas desaparecidas, incluindo crianças, arrastadas por inundações repentinas que mataram pelo menos 78 pessoas, enquanto meteorologistas alertavam para novos dilúvios. Texanos locais uniram forças com autoridades de desastres para procurar durante a noite pelos desaparecidos, incluindo 27 meninas de um acampamento de verão cristão à beira do rio. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que o Acampamento Mystic, às margens do Rio Guadalupe, onde cerca de 750 meninas estavam hospedadas quando as águas atingiram o local, foi "horrivelmente devastado de maneiras nunca vistas em nenhum desastre natural". (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)



O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, em inglês) alertou nesta sexta-feira (11) para mais tempestades em parte dos estados de Texas e Novo México, após as recentes inundações que deixaram mais de 100 mortos. “Um amplo aviso de ‘risco leve’ ocorre em grande parte das Planícies do Sul, incluindo partes do centro e norte do Texas, onde as condições anteriores permanecem sensíveis”, disse o NWS. O escritório do NWS em Albuquerque, a maior cidade do Novo México, prevê que a alta umidade pode elevar a “intensidade das chuvas neste fim de semana e na próxima semana”.

O órgão informou sobre o “retorno do risco de inundações repentinas nas Planícies do Sul neste sábado, incluindo partes do centro do Texas”, além de “tempestades generalizadas com risco de inundações repentinas e clima severo” em parte do Meio-Oeste neste fim de semana. Este alerta foi dado enquanto persiste a busca por mais de 170 desaparecidos pelas inundações do último fim de semana no Texas, onde cerca de 120 mortes foram confirmadas, a maioria no condado de Kerr e o restante em outros cinco condados nas proximidades da cidade de San Antonio.

O presidente Donald Trump programou uma visita nesta sexta-feira à região, em meio a questionamentos da oposição sobre o sistema de alertas de inundações e cortes de funcionários em escritórios climáticos como o NWS. No Novo México, três pessoas morreram, incluindo duas crianças, na terça-feira, devido a inundações na cidade de Ruidoso, segundo autoridades locais.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Paula