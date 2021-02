EUA chegam a 443 mil mortes por Covid-19, aponta Johns Hopkins

De acordo com o levantamento da universidade, o país já registrou 26.302.014 de casos da doença

EFE/Etienne Laurent/Archivo Número de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos já ultrapassou os 449 mil



Os Estados Unidos ultrapassaram nesta segunda-feira, 1º, a marca de 443 mil mortes por Covid-19, com 443.060, e têm um total de 26.302.014 de casos confirmados da doença, de acordo com a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins. Foram relatados 1.758 óbitos e 121.603 casos de infecção pelo vírus nas últimas 24 horas. Nova York é o estado com mais mortes nos Estados Unidos, são 43.805, seguido por Califórnia (41.159), Texas (37.245), Flórida (26.685), Pensilvânia (21.651), Nova Jersey (21.513), Illinois (21.253), Michigan (15.536), Massachusetts (14.607), Georgia (14.242) e Arizona (13.124). Em número de casos, a Califórnia lidera com 3.332.838, seguida por Texas (2.408.824), Flórida (1.727.107), Nova York (1.428.839) e Illinois (1.126.301).

*Com informações da EFE