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EUA dizem ter impedido passagem pelo Estreito de Ormuz de navios que saíram do Irã

No domingo (12), Trump ordenou o bloqueio dos portos iranianos após o fracasso das negociações de paz entre Washington e Teerã no Paquistão

  • Por AFP
  • 15/04/2026 14h38
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Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP Navios-tanque são vistos no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz, uma hidrovia por onde passa um quinto da produção global de petróleo, em 23 de junho de 2025. Os militares dos EUA disseram que iniciariam um bloqueio a todos os portos iranianos em 13 de abril de 2026, após o colapso das negociações entre os lados em guerra no Paquistão, com o presidente dos EUA culpando a recusa do Irã em abandonar suas ambições nucleares. Estreito de Ormuz

O exército dos Estados Unidos afirmou, nesta quarta-feira (15), que havia impedido a passagem de nove embarcações que partiram de portos iranianos durante os dois primeiros dias do bloqueio naval imposto contra a república islâmica.

“Nove navios acataram a ordem das forças americanas de dar meia-volta e retornar a um porto ou zona costeira iraniana”, declarou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas tropas americanas no Oriente Médio, em uma publicação no X.

“Nenhum navio conseguiu passar pelas forças americanas”, garantiu o comando militar. Porém, dados de rastreamento naval parecem colocar essa informação em dúvida.

Na terça-feira (14), ao menos três navios que zarparam de portos iranianos cruzaram o Estreito de Ormuz, segundo esses dados via satélite, embora alguns que seguiram essa rota posteriormente tenham retornado.

Esses três navios estão entre as sete embarcações ligadas ao Irã que atravessaram o estreito depois que o bloqueio de Washington entrou em vigor às 11h (horário de Brasília) de segunda-feira (13), de acordo com o fornecedor de dados marítimos Kpler.

As forças de Teerã praticamente fecharam o estreito após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou no domingo (12) que havia ordenado o bloqueio dos portos iranianos após o fracasso das negociações de paz entre Washington e Teerã no Paquistão.

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