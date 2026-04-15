EUA dizem ter impedido passagem pelo Estreito de Ormuz de navios que saíram do Irã

No domingo (12), Trump ordenou o bloqueio dos portos iranianos após o fracasso das negociações de paz entre Washington e Teerã no Paquistão

Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP Estreito de Ormuz



O exército dos Estados Unidos afirmou, nesta quarta-feira (15), que havia impedido a passagem de nove embarcações que partiram de portos iranianos durante os dois primeiros dias do bloqueio naval imposto contra a república islâmica.

“Nove navios acataram a ordem das forças americanas de dar meia-volta e retornar a um porto ou zona costeira iraniana”, declarou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas tropas americanas no Oriente Médio, em uma publicação no X.

“Nenhum navio conseguiu passar pelas forças americanas”, garantiu o comando militar. Porém, dados de rastreamento naval parecem colocar essa informação em dúvida.

Na terça-feira (14), ao menos três navios que zarparam de portos iranianos cruzaram o Estreito de Ormuz, segundo esses dados via satélite, embora alguns que seguiram essa rota posteriormente tenham retornado.

Esses três navios estão entre as sete embarcações ligadas ao Irã que atravessaram o estreito depois que o bloqueio de Washington entrou em vigor às 11h (horário de Brasília) de segunda-feira (13), de acordo com o fornecedor de dados marítimos Kpler.

As forças de Teerã praticamente fecharam o estreito após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou no domingo (12) que havia ordenado o bloqueio dos portos iranianos após o fracasso das negociações de paz entre Washington e Teerã no Paquistão.