Jovem Pan > Notícias > Mundo > Exército de Israel anuncia ataque ‘em larga escala’ em Teerã

Exército de Israel anuncia ataque ‘em larga escala’ em Teerã

Conflito, que entrou no quarto dia nesta terça-feira (3), já registrou 787 mortes no Irã, de acordo com o Crescente Vermelho do país

  • Por Jovem Pan
  • 03/03/2026 11h13 - Atualizado em 03/03/2026 11h25
  • BlueSky
Divulgação / AFP Irã Exército de Israel anuncia ataque 'em larga escala' em Teerã

A Força Aérea Israelense lançou uma nova onda de ataques em Teerã nesta terça-feira (3), informou o Exército do país, marcando o quarto dia de conflito contra o Irã.

“O Exército lançou a nona onda de ataques em Teerã. A Força Aérea iniciou agora uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã”, afirmou o Exército em um comunicado.

Jornalistas da AFP em Teerã ouviram novas explosões.

Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.

“A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah”, afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.

Segundo imagens da AFPTV, uma grande nuvem de fumaça era observada sobre a capital libanesa.

Colunas de fumaça se elevam dos locais dos ataques aéreos israelenses nos subúrbios do sul de Beirute em 3 de março de 2026. O exército israelense emitiu novas ordens de evacuação para dezenas de locais no Líbano em 3 de março, incluindo um alerta aos moradores de dois bairros do sul de Beirute para que se mantivessem afastados de vários edifícios devido a uma operação iminente.

Colunas de fumaça se elevam dos locais dos ataques aéreos israelenses nos subúrbios do sul de Beirute nesta terça-feira

Teerã foi sacudida por fortes explosões, segundo jornalistas da AFP. As detonações foram ouvidas na zona norte da cidade, mas não foi possível determinar os alvos atingidos.

A imprensa iraniana também relatou explosões na cidade de Karaj, perto de Teerã, e na cidade de Isfahan, no centro do país.

Irã registra 787 mortes

O Crescente Vermelho do Irã afirmou nesta terça-feira que 787 pessoas morreram em todo o país desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a campanha militar no sábado (28).

A AFP não conseguiu verificar o número de vítimas divulgado pela organização.

“Segundo as informações de campo, fornecidas pelas equipes operacionais, 787 compatriotas foram martirizados nos ataques”, afirma o Crescente Vermelho em seu portal na internet.

A organização aponta que mais de 1.000 bombardeios executados desde sábado pelas forças dos Estados Unidos e de Israel atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos.

*Com informações da AFP

Leia também

Trump diz que é 'tarde demais' para negociar com Irã
Irã cobra ação urgente da ONU para conter guerra com Israel e EUA
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >