Conflito, que entrou no quarto dia nesta terça-feira (3), já registrou 787 mortes no Irã, de acordo com o Crescente Vermelho do país

Divulgação / AFP Exército de Israel anuncia ataque 'em larga escala' em Teerã



A Força Aérea Israelense lançou uma nova onda de ataques em Teerã nesta terça-feira (3), informou o Exército do país, marcando o quarto dia de conflito contra o Irã.

“O Exército lançou a nona onda de ataques em Teerã. A Força Aérea iniciou agora uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã”, afirmou o Exército em um comunicado.

Jornalistas da AFP em Teerã ouviram novas explosões.

Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.

“A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah”, afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.

Segundo imagens da AFPTV, uma grande nuvem de fumaça era observada sobre a capital libanesa.

Teerã foi sacudida por fortes explosões, segundo jornalistas da AFP. As detonações foram ouvidas na zona norte da cidade, mas não foi possível determinar os alvos atingidos.

A imprensa iraniana também relatou explosões na cidade de Karaj, perto de Teerã, e na cidade de Isfahan, no centro do país.

Irã registra 787 mortes

O Crescente Vermelho do Irã afirmou nesta terça-feira que 787 pessoas morreram em todo o país desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a campanha militar no sábado (28).

A AFP não conseguiu verificar o número de vítimas divulgado pela organização.

“Segundo as informações de campo, fornecidas pelas equipes operacionais, 787 compatriotas foram martirizados nos ataques”, afirma o Crescente Vermelho em seu portal na internet.

A organização aponta que mais de 1.000 bombardeios executados desde sábado pelas forças dos Estados Unidos e de Israel atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos.

*Com informações da AFP