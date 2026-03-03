Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que é ‘tarde demais’ para negociar com Irã

Presidente dos EUA afirma que Teerã busca diálogo, mas descarta conversas em meio a ataques americanos e israelenses contra a República Islâmica

  • Por Jovem Pan*
  • 03/03/2026 11h02
SAUL LOEB / AFP donald trump (1) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que é tarde demais para negociar com o Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que é tarde demais para negociar com o Irã, embora Teerã esteja buscando o diálogo.

“Eles querem conversar. Eu disse: ‘Tarde demais!'”, escreveu Trump em sua conta na rede Truth Social.

Declaração ocorre dois dias após afirmar ter concordado em negociar com o Irã, em meio aos ataques aéreos americanos e israelenses que mataram a maioria dos líderes da República Islâmica.

Intervenção da ONU 

O Irã pediu nesta terça-feira (2) ao Conselho de Segurança da ONU que atue com urgência para deter a guerra com Israel e os Estados Unidos.

“O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem um dever (…) se quiser, pode agir, porque não há outro obstáculo à ação além de sua própria vontade“, afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei.

O conflito iniciado no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, que mataram, entre outros, o líder supremo iraniano Ali Khamenei, está nesta terça-feira em seu quarto dia.

O Irã respondeu atacando bases americanas no Golfo e lançando mísseis e drones contra Israel.

*AFP

