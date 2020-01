‘EUA liberaram uma fúria global antiamericana nunca vista’, diz ministro iraniano

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, provocou o presidente americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (6). Pelo Twitter, ele disse que o Irã vai sediar amanhã o Fórum de Diálogo em Teerã para discutir maneiras de alcançar a segurança regional, “enquanto os Estados Unidos demonstram total desprezo pela carta da Organização das Nações Unidas (ONU) e incentivam o extremismo e o terror”.

Além disso, Zarif afirmou que o presidente não “vai assustar o povo iraniano” com ameaças de violações da lei internacional e “crimes de guerra”, como a promessa de uma “resposta desproporcional” e o bombardeio de locais culturais.

“O que os EUA fizeram com o assassinato terrorista de heróis anti-ISIS é liberar a fúria global antiamericana e um rancor mundial — em uma escala nunca vista na memória recente”, escreveu.

O ministro também desafiou Trump ao compartilhar fotos da marcha fúnebre que ocorre nesta segunda no país, em homenagem ao general Qasem Soleimani, assassinado na última quinta-feira.

“Você já viu um mar de humanidade como este em sua vida?”, perguntou Zarif, ao citar Trump no tweet e direcionar a ele a pergunta. “Você ainda quer ouvir os palhaços aconselhando você sobre nossa região? E você ainda imagina que pode quebrar a vontade desta grande nação e seu povo?”, acrescentou.

As procissões à Soleimani marcam a primeira vez que o Irã homenageia um único homem com uma cerimônia em várias cidades.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?

Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?

And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?

End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ

— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020