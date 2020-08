EUA registram mais de 160 mil mortes pela Covid-19; casos superam 4,8 milhões

O balanço mais recente reporta 58.462 novos contágios e 2.060 mortes, sendo o maior número de óbitos nos últimos três meses

EFE Nova York continua sendo o estado com o maior número de mortes nos Estados Unidos, com 32.754, mais do que França e Espanha



Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 160 mil mortes pela Covid-19. Nesta sexta-feira, 07, o país chegou a 160.111 falecimentos pela doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O balanço mais recente, divulgado na quinta-feira, reporta 58.462 novos contágios e 2.060 mortes a mais do que no dia anterior, o maior número de óbitos nos últimos três meses. Este grande aumento veio após a universidade computar mais de mil mortes no Texas, chegando a 8.547, um total que difere do número relatado pelo estado, 7.803.

Nova York continua sendo o estado com o maior número de mortes nos Estados Unidos, com 32.754, mais do que França e Espanha. Só na cidade de Nova York morreram 23.563 pessoas. A lista de estados com mais mortes contabilizadas segue com Nova Jersey (15.849), Califórnia (9.965), Massachusetts (8.661), Texas (8.547) Illinois (7.791), Flórida (7.747), Pensilvânia (7.286), Michigan (6.506). Em número de contágios, a Califórnia soma 537.410, seguida por Flórida (510.389), Texas (482.890) e Nova York (418.928), que já liderou a lista e agora ocupa o quarto lugar.

*Com informações da EFE