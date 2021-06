EUA mandam descartar milhões de doses da Janssen produzidas em fábrica com problema de contaminação

Acidente teria acontecido porque instalação administrada pela Emergent BioSolutions misturou os ingredientes de dois imunizantes diferentes contra coronavírus; dois lotes foram autorizados para o uso

EFE/EPA/ROB ENGELAAR/Archivo Substância usada na fabricação da vacina da AstraZeneca contaminou fármaco vacinal da Janssen



A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira, 11, que irá descartar “vários lotes” de um suprimento necessário para a produção da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Johnson & Johnson por não serem “adequados para o uso”. As unidades inadequadas são provenientes de uma contaminação na fábrica da Emergent Biosolutions, em Baltimore, que acabou resultando na mistura de ingredientes de dois imunizantes diferentes contra o coronavírus. Durante a investigação, a FDA autorizou o uso emergencial de dois lotes do fármaco vacinal fabricado nas instalações. “Antes de tomar essa decisão, o FDA conduziu uma revisão completa dos registros das instalações e dos resultados dos testes de qualidade realizados pelo fabricante”, diz a nota. Segundo o órgão, a decisão do FDA significa que a vacina Janssen feita com esse fármaco pode ser usada nos Estados Unidos ou exportada para outros países. A única condição é que a farmacêutica e a Emergent concordem que o FDA pode compartilhar informações relevantes sobre a fabricação dos lotes às autoridades regulatórias dos países em qual o imunizante pode ser usado. De acordo com a nota, a revisão considerou a atual emergência de saúde pública da Covid-19 no mundo. Apesar dos dois lotes que foram autorizados, a FDA determinou que “vários outros lotes não são adequados para uso”. O órgão afirma que lotes adicionais ainda estão sendo revisados ​​e a agência manterá o público informado assim que essas análises forem concluídas.