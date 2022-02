EUA oferece ajuda para evacuar presidente Zelensky, mas ele se recusa a deixar a Ucrânia

Mandatário está em Kiev, que sofre forte ataque das tropas russas nas últimas horas

STEFANIE LOOS / POOL / AFP - 12/07/2021 Zelensky gravou um vídeo para dizer que está em Kiev e não abandonará seu povo



Os Estados Unidos ofereceram ajuda para evacuar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Kiev, em meio ao avanço da Rússia na capital, mas Zelensky teria recusado, de acordo com reportagem do Washington Post. Em resposta ele teria dito: “Não quero carona, quero munição”. O presidente quer permanecer no país ao lado de seus cidadãos e há informações de que ele coordena a defesa de Kiev diretamente da cidade. Sua localização é incerta. Segundo a matéria do WP, um membro do FBI teria avisado Zelensky da invasão russa em visita em janeiro. “Nós o alertamos não apenas sobre a ameaça de invasão russa, agora uma realidade, mas também sobre a ameaça a ele pessoalmente”, disse o deputado Adam B. Schiff, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara. “Estamos prontos para ajudá-lo de qualquer maneira”, declarou. Desde o início da invasão, o presidente Joe Biden afirmou veementemente que não enviará tropas para o conflito no Leste Europeu.