EUA retornarão ao Conselho de Direitos Humanos da ONU

Informação foi antecipada pelo diplomata Mark J.Cassayre; regresso deve ser oficializado ainda nesta segunda

UN/Creative Commons Os Estados Unidos saíram do Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2018



O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 8, que o país retornará na condição de país observador ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O anúncio foi feito durante reunião da ONU, realizada em Genebra, na Suíça, pelo diplomata Mark J.Cassayre. Segundo Cassayre, o regresso será oficializado ainda nesta segunda, em Washington, pelo secretário de Estado Antony Blinken. Os EUA abandonaram o conselho em meados de 2018, durante o governo de Donald Trump, por considerar que havia uma postura parcial e tendenciosa no órgão contra Israel.

“Reconhecemos defeitos neste Conselho, mas sabemos que o organismo tem potencial para ser um importante fórum na luta contra as tiranias e as injustiças em todo o mundo”, disse o diplomata, que destacou que essa é a forma mais efetiva de reformar e melhor o órgão da ONU.”Os Estados Unido reafirmam seu compromisso com a promoção e a proteção dos direitos humanos em todo o mundo”, afirmou Cassayre. O diplomata ainda garantiu que o governo de Joe Biden “acredita em uma política exterior focada na democracia, nos direitos humanos e na igualdade”. O conselho faz três reuniões anuncias. A primeira será realizada no fim deste mês.

*Com informações da EFE