EUA: Vacinados não serão mais obrigados a usar máscara em ambientes fechados

Distanciamento social também não precisará ser praticado, mas uso do acessório continua sendo exigido dentro de transportes públicos

EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL A diretora do CDC, Rochelle Walensky, assegurou que a mudança nas recomendações está baseada em evidências científicas



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 13, que as pessoas que já foram totalmente vacinadas contra a Covid-19 não precisam usar máscaras ou praticar distanciamento social em ambientes fechados, com exceção de algumas circunstâncias. “Se você estiver totalmente vacinado, pode começar a fazer as coisas que parou por causa da pandemia. Todos nós ansiamos por este momento em que podemos voltar a algum senso de normalidade”, afirmou a diretora da entidade, Rochelle Walensky. Porém, ela alertou que cidadãos com imunidade comprometida devem falar com os seus médicos antes de deixarem de usar máscara e que o acessório continua sendo obrigatório em ônibus, trens, aviões e outros tipos de transporte público. As pessoas que desenvolverem os sintomas do Covid-19, mesmo as vacinadas, também devem voltar a usar máscara até receberem o resultado de seus testes. Segundo Walensky, a atualização nas orientações estão apoiadas em evidências científicas de um estudo de Israel e de outros dois dos Estados Unidos que demostram a eficácia das vacinas. A médica explicou que eventuais infecções pelo novo coronavírus por imunizados têm maior probabilidade de terem carga viral baixa, duração mais curta e menos risco de transmissão para outras pessoas. Ainda assim, ela ressaltou que o coronavírus é imprevisível e que “se as coisas piorarem, sempre haverá a chance de precisarmos fazer uma alteração nessas recomendações”.