Reino Unido registra maior número diário de infectados pela Covid-19 desde fevereiro

Mesmo com mais de 60% da população completamente vacinada contra Covid-19, britânicos veem aumento no número de infecções, internações e até mesmo mortes

Andy Rain/EFE Reino Unido tem mais de 60% de imunizados contra Covid-19



O Reino Unido registrou nesta quarta-feira, 23, 18.262 novos casos e 19 mortes causadas pela Covid-19, maior número de contaminações desde fevereiro de 2021. Mesmo com 60,3% da população totalmente imunizada contra o vírus, os indicadores do país, que teme a chegada de uma terceira onda da doença às vésperas de reabrir o comércio, têm registrado piora. Na última semana, o número de testes positivos cresceu 43,9%, de mortes cresceu 53% e de pacientes admitidos em hospitais também cresceu em 24,8%. O novo recorde de casos surge no mesmo dia em que o Sistema Nacional de Saúde britânico alerta a população sobre o aumento de pessoas internadas com ventilação mecânica em hospitais. Segundo dados do órgão, 227 pessoas precisavam do auxílio respiratório na última semana, número que representa 41% de aumento em relação à semana anterior.

Em entrevista à rádio BBC, o epidemiologista da Imperial College de Londres, Neil Ferguson, afirmou que as estatísticas locais mostram que as maiores vítimas do vírus, principalmente da variante Delta, são pessoas não imunizadas, como crianças em idade escolar. Ele apontou que essa “terceira onda” pode continuar por alguns meses, mas esclareceu que isso não significa que as vacinas contra a Covid-19 não funcionam. “Está claro que as duas doses da AstraZeneca, Moderna e Pfizer dão um alto nível de proteção contra a forma severa da doença. As pessoas continuam infectadas, mas em um nível muito menor”, afirmou. Até o momento, o Reino Unido registrou 4,65 milhões de casos confirmados e 128 mil mortes causadas pelo novo coronavírus.