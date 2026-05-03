Ex-prefeito de NY, Rudy Giuliani está em ‘estado crítico’ em hospital, diz jornal

Não há detalhes sobre o que motivou a internação nem há quanto tempo Giuliani está hospitalizado

Foto por MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Rudy Giuliani



Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, está internado em um hospital da Flórida (EUA) em estado crítico, informou seu porta-voz neste domingo, segundo reportagem do jornal norte-americano The New York Times.

Ted Goodman, assessor de comunicação do ex-prefeito, afirmou que Giuliani “permanece em estado crítico, mas estável”.“O prefeito Giuliani é um lutador que enfrentou cada desafio em sua vida com uma força inabalável, e ele está lutando com esse mesmo nível de força enquanto falamos”, disse Goodman.

O porta-voz ainda pediu que as pessoas se unam em oração pelo ex-prefeito de 81 anos. Não há detalhes sobre o que motivou a internação nem há quanto tempo Giuliani está hospitalizado.

*texto produzido com auxílio de IA