Ex-prefeito de NY, Rudy Giuliani está em ‘estado crítico’ em hospital, diz jornal
Não há detalhes sobre o que motivou a internação nem há quanto tempo Giuliani está hospitalizado
Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, está internado em um hospital da Flórida (EUA) em estado crítico, informou seu porta-voz neste domingo, segundo reportagem do jornal norte-americano The New York Times.
Ted Goodman, assessor de comunicação do ex-prefeito, afirmou que Giuliani “permanece em estado crítico, mas estável”.“O prefeito Giuliani é um lutador que enfrentou cada desafio em sua vida com uma força inabalável, e ele está lutando com esse mesmo nível de força enquanto falamos”, disse Goodman.
O porta-voz ainda pediu que as pessoas se unam em oração pelo ex-prefeito de 81 anos. Não há detalhes sobre o que motivou a internação nem há quanto tempo Giuliani está hospitalizado.
*texto produzido com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.