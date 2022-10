Ex-presidente dos EUA, Donald Trump declara apoio à reeleição de Bolsonaro

Republicano afirmou que o atual mandatário do Brasil é um ‘grande homem que ama o seu país’

USA TODAY NETWORK/VIA REUTERS O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, se encontraram em 2020



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump gravou um vídeo de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele é “uma das melhores pessoas da política e um dos maiores líderes do mundo”. A gravação foi publicada nas redes sociais de Bolsonaro neste sábado, 29, com uma mensagem de agradecimento. “É uma grande honra me dirigir ao povo do Brasil e eu só quero dizer que eu tenho muito orgulho do seu último voto e que ficarei ainda mais orgulhoso do seu próximo voto, no dia 30, porque vocês têm a chance de reeleger uma das melhores pessoas da política e um dos maiores líderes do mundo. Ele é muito respeitado por todos. Outros líderes, eu posso lhes garantir, e me incluir, o respeitam muito. O presidente Bolsonaro está fazendo um trabalho fantástico no seu país, está resgatando o seu país como ninguém poderia e eu só digo que ele tem meu apoio total e completo”, afirmou Trump.

O republicano ainda disse que Bolsonaro é um “grande homem” que ama o Brasil e pediu para que o deixem continuar trabalhando. “O Brasil hoje está ocupando um espaço totalmente novo no mundo. Vocês são respeitados no mundo todo graças ao seu presidente. Não o percam, não deixem isso acontecer, seria péssimo para o seu país e eu amo o seu país, mas perdê-lo seria péssimo. Então, saiam de casa e votem no presidente Bolsonaro. Ele está fazendo um trabalho que poucos poderiam fazer. Muito obrigado”, completou o ex-presidente dos EUA. Ao publicar o vídeo em seu perfil, o atual presidente do Brasil agradeceu o apoio de Trump. “Meu obrigado a Donald Trump pelo apoio! Sinto orgulho por ver que nosso trabalho por um Brasil mais seguro e mais livre é respeitado no mundo todo e que, hoje, contamos com o apoio de nações democráticas e não de ditaduras socialistas como no passado. Que a liberdade prevaleça!”