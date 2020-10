Explosão de bomba em escola do Paquistão causa morte de estudantes

Os explosivos, que foram levados em um saco plástico para dentro da instituição de ensino, foram acionados durante uma aula sobre o Alcorão

EFE/EPA/BILAWAL ARBAB A escola atacada era uma instituição de ensino muçulmana, que no momento da explosão dava uma aula sobre o Alcorão



Neste terça-feira (27), um ataque com bomba matou pelo menos sete estudantes e feriu cerca de 110 pessoas em uma escola religiosa de Peshawar, no noroeste do Paquistão. Segundo porta-voz da polícia local, Faiz Khan, os explosivos estavam dentro de um saco plástico que alguém, ainda não identificado, levou para dentro da instituição de ensino muçulmana. A bomba foi acionada durante uma aula sobre o Alcorão.

A idade dos menores que faleceram durante o atentado não foram divulgados. Já os feridos foram levados ao Lady Reading Hospital, que declarou estado de emergência. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, condenou o ataque e prometeu buscar os responsáveis: “quero garantir à nação que asseguraremos que os terroristas responsáveis por este ato covarde sejam levados à justiça o mais rápido possível”, afirmou através de uma postagem no seu perfil oficial no Twitter. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.

No último sábado (24), um ataque suicida causou a morte de 18 pessoas em Cabul, capital do Afeganistão. Como a explosão aconteceu perto de um centro educacional, algumas crianças estavam entre as vítimas. Nesse caso, tudo indica que se trata de uma ação do Estado Islâmico, que costuma ter a minoria xiita Hazara como alvo.

*Com informações da EFE